|
Вышла Warcraft III: Reforged
Источник материала: Tut.by
Состоялся финальный релиз Warcraft III: Reforged — ремейка оригинальных игр серии. Об этом
3DNews
Несмотря на улучшенную графику, минимальные системные требования довольно демократичны. Для запуска проекта понадобится компьютер с процессором Intel Core i3−530, 4 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровнем не ниже NVIDIA GeForce GTS450. Существует две версии игры. Стандартное издание стоит около 44 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Reforged - это перевыпуск Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения The Frozen Throne.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)