Вышла Warcraft III: Reforged

Источник материала: Tut.by

Состоялся финальный релиз Warcraft III: Reforged — ремейка оригинальных игр серии. Об этом сообщается на blizzard.com.

3DNews пишет , что Reforged — это перевыпуск Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения The Frozen Throne. Сюжетные линии не тронули, а вот графику серьезно обновили. Кроме того, поработали над балансом. CyberSport.ru добавляет , что в памяти игра занимает около 27 ГБ.

Несмотря на улучшенную графику, минимальные системные требования довольно демократичны. Для запуска проекта понадобится компьютер с процессором Intel Core i3−530, 4 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровнем не ниже NVIDIA GeForce GTS450. Существует две версии игры. Стандартное издание стоит около 44 рублей.