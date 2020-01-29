ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вышла Warcraft III: Reforged

29.01.2020 12:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Состоялся финальный релиз Warcraft III: Reforged — ремейка оригинальных игр серии. Об этом сообщается на blizzard.com.

3DNews пишет, что Reforged — это перевыпуск Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения The Frozen Throne. Сюжетные линии не тронули, а вот графику серьезно обновили. Кроме того, поработали над балансом. CyberSport.ru добавляет, что в памяти игра занимает около 27 ГБ.

Несмотря на улучшенную графику, минимальные системные требования довольно демократичны. Для запуска проекта понадобится компьютер с процессором Intel Core i3−530, 4 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровнем не ниже NVIDIA GeForce GTS450. Существует две версии игры. Стандартное издание стоит около 44 рублей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Reforged - это перевыпуск Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения The Frozen Throne.
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержания директоров и возвращенный самолет: официальных комментариев нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика