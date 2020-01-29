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«Это – наша победа»
29.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В начале прошлого года в районной газете сообщалось о проведении районного этапа республиканского конкурса «Золотое перо Белой Руси-2019». Его организаторами выступили районная организация РОО «Белая Русь» при поддержке отдела по образованию райисполкома, редакции районной газеты «Кричевская жизнь». Конкурс проводится с целью приобщения к деятельности объединения и республиканских/региональных СМИ наиболее талантливых и способных представителей молодежной журналистской среды. В задачи конкурса входили популяризация культурно-исторических и духовных ценностей Беларуси, привлечение внимания молодежи к социально значимым проблемам общества, поощрение и стимулирование творческой и общественной активности молодежи.
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В начале прошлого года в районной газете сообщалось о проведении районного этапа республиканского конкурса «Золотое перо Белой Руси-2019». Его организаторами
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