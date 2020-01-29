Источник материала: Кричевская жизнь

В начале прошлого года в районной газете сообщалось о проведении районного этапа республиканского конкурса «Золотое перо Белой Руси-2019». Его организаторами выступили районная организация РОО «Белая Русь» при поддержке отдела по образованию райис­полкома, редакции районной газеты «Кричевская жизнь». Конкурс проводится с целью приобщения к деятельнос­ти объединения и республиканских/региональных СМИ наиболее талантливых и способных представителей молодежной журналистской среды. В задачи конкурса входили популяризация культурно-исторических и духовных ценностей Беларуси, привлечение внимания молодежи к социально значимым проблемам общества, поощрение и стимулирование творчес­кой и общественной активнос­ти молодежи.



Были подведены итоги, и одним из победителей конкурса стал ученик СШ № 8 Игорь Франтишев (педагог–Наталья Терещенко). В своей работе он писал о своем прадедушке Леониде Сидоровиче Кривоносове, о своей поездке в Москву и участии в марше Бессмертного полка в Москве в 2018 году.

Игорь Франтишев стал победителем и в областном этапе конкурса в номинации «Это – наша победа». Как рассказала заместитель директора школы по воспитательной работе Инесса Кравченко, Игорь из многодетной семьи. Его старший брат после службы в армии остался служить в вой­сках. Средний брат учится в девятом классе СШ № 8. Игорь, самый младший, учится в седьмом классе. Он отзывчивый и трудолюбивый парень. Увлекается спортом: занимается в секции вольной борьбы, играет в футбол, активно участвует во всех спортивных соревнованиях школьного и районного уровней. Кроме этого, он занимается в Детской школе искусств, обучается игре на гитаре. В 5-6 классах он хорошо показал себя на районных олимпиадах по техническому труду.

В этой семье чтится память героев, защищавших Родину. Вместе с мамой Игорь побывал в Моск­ве и участвовал в марше Бессмертного полка в военной форме, сшитой специально для этого события. В дальнейшем Игорь планирует поступить учиться в кадетское училище.

Александр Гавриленко.