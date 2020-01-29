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«Шахтер» проиграл «Пясту» на сборах в Турции

29.01.2020 19:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Солигорский «Шахтер», который находится на турецком сборе, провел второй спарринг года и проиграл польскому «Пясту» со счетом 2:0.


Фото: ФК «Шахтер»

Первая половина встречи с действующим чемпионом Польши не удалась «Шахтеру». Уже на 10-й минуте у «Пяста» был неплохой момент, но мяч после удара головой нападающего прошел мимо.

На 17-й польская команда забила, но из офсайда. Еще через 8 минут в сторону ворот нашей команды был поставлен весьма спорный пенальти, который был уверенно реализован.

На 34-й минуте у «Пяста» прошла атака по левому флангу, завершившаяся еще одним взятием ворот — 0:2. У «горнякоы» было несколько хороших выходов в атаку, но до реальных угроз дело не дошло.

Вторая половина встречи началась всего с одной замены: Гутор уступил место в воротах Фильцову. Массовые замены ожидали команду на 60-й минуте.

Что касается игры, то «Шахтер» стал лучше контролировать мяч, а «Пяст» стал больше уповать на контратаки. Однако несмотря на несколько шансов — в самой концовке мяч после удара Козела с линии ворот выбил защитник — счет первого тайма оказался неизменным.

Шахтер: Гутор (к) (Фильцов, 46), Бурко (Матвейчик, 60), Политевич (Сачивко, 60), Хадаркевич (Ламбулич, 60), Антич (Сотников, 60), Сзоке (Кендыш, 60), Селява (Подстрелов, 60), Баланович (Булычев, 60), Лулаку (Диасамидзе, 60), Шиндагоридзе (Хващинский, 60), Вишняков (60).

Голы: 0:1 — (25, с пенальти). 0:2 — (34).

Напомним, в первом спарринге «Шахтер» обыграл сербский «Спартак» — 2:0.

1 февраля «горняки» сыграют против «Ахмата», а 4 февраля завершится программа спаррингов матчем с ФК «Вележ» (Босния и Герцеговина).

Как изменился «Шахтер» в межсезонье

Солигорский клуб возглавил украинский специалист Юрий Вернидуб, который изрядно пошумел с «Зарей» в Украине и Европе.

Команду усилил лучший вратарь Беларуси Александр Гутор, который перебрался к «горнякам» из брестского «Динамо». Пополнил ряды «кротов» защитник Сергей Политевич и сербский нападающий Игор Иванович.

Но «Шахтер» покинул Элис Бакай, перешедший в Брест, Макс Эбонг, уехавший в «Астану», Юрий Ковалев, Николай Януш, Павел Рыбак. Два последних игрока перешли в «Ислочь». Александр Володько перешел в БАТЭ.

Еще в прошлом сезоне из «Шахтера» ушел Валерий Громыко. Вместе с Юрием Ковалевым он будет защищать цвета тульского «Арсенала».

 
Теги: Брест
 
 
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«Горняки» пропустили два безответных гола.
 
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