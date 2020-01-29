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Пять приложений от белорусов оказаались в лидерах престижного американского конкурса
Источник материала: Tut.by
В ежегодном итоговом конкурсе известной платформы Product Hunt — Golden Kitty Awards — награды
За победу в пятой ежегодной премии Golden Kitty Awards 2019 боролись тысячи продуктов в 25 категориях, но, разумеется, до финала дошли немногие. И тем приятнее, что сразу несколько белорусских продуктов завоевали призовые места.
Так, в категории «Дополненная реальность» первое место заняло приложение
Второе место в той же категории занял другой белорусский продукт —
В категории «Мобильное приложение года» второе место занял продукт
В номинации «Здоровье и фитнес» первое место заняло AI-приложение для занятий йогой от российско-белорусской команды разработчиков, что называется
На третьем месте в том же разделе — приложение для разминки глаз
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В ежегодном итоговом конкурсе известной платформы Product Hunt - Golden Kitty Awards - награды завоевали сразу пять стартапов с белорусскими корнями.
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