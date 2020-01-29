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Пять приложений от белорусов оказаались в лидерах престижного американского конкурса

29.01.2020 21:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ежегодном итоговом конкурсе известной платформы Product Hunt — Golden Kitty Awards — награды завоевали сразу пять стартапов с белорусскими корнями.


Изображение: producthunt.com

За победу в пятой ежегодной премии Golden Kitty Awards 2019 боролись тысячи продуктов в 25 категориях, но, разумеется, до финала дошли немногие. И тем приятнее, что сразу несколько белорусских продуктов завоевали призовые места.

Так, в категории «Дополненная реальность» первое место заняло приложение Wanna Kicks от белорусского стартапа WANNABY, которое позволяет виртуально «примерить» новые кроссовки. В 2019-м его коммерческим партнером стала компания Gucci.

Второе место в той же категории занял другой белорусский продукт — Artyline, мобильное приложение, которое помогает превращать карандашные скетчи в макеты.

В категории «Мобильное приложение года» второе место занял продукт VOCHI Video Effects от белорусского стартапа VOCHI (новый проект инвестиционной компании Bulba Ventures). С помощью этого приложения каждый пользователь сможет применить эффекты к отдельным объектам в full-HD видео без особых усилий. Чтобы добиться такого результата, разработчики обучили две сверточные нейронные сети, которые позволяют выделить любые объекты на фото и видео для дальнейшей обработки. На добавление одного glitch-эффекта к объекту в 15-секундном видео уходит в среднем 15 секунд, в то время как motion-дизайнер тратит на эту задачу около 4 часов.

В номинации «Здоровье и фитнес» первое место заняло AI-приложение для занятий йогой от российско-белорусской команды разработчиков, что называется Zenia. Его инвесторы — белорусская инвесткомпания Bulba Ventures и СЕО российского разработчика игр для мобильных платформ ZeptoLab Михаил Лялин.

На третьем месте в том же разделе — приложение для разминки глаз Blink, также созданное белорусами.

 
 
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В ежегодном итоговом конкурсе известной платформы Product Hunt - Golden Kitty Awards - награды завоевали сразу пять стартапов с белорусскими корнями.
 
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