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Началось? Поддерживать Лукашенко на выборах БРСМ будет под хэштэгом #раЗАм

29.01.2020 21:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Под девизом с прозрачным намеком #раЗАм пройдет для БРСМ 2020-й год. Об этом на расширенном 5-м пленуме Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» заявил его глава Дмитрий Воронюк.


В пленуме принимали участие не только руководители провластной молодежной организации, но и высокие чиновники из Администрации президента — глава АП Игорь Сергеенко и его заместитель по идеологии Андрей Кунцевич, сообщает пресс-служба БРСМ.

БРСМ также планирует отметить в этом году 75-летие Победы и 100-летие комсомола, поучаствовать в работе Всебеларусского народного собрания.
 
 
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Под девизом с прозрачным намеком #раЗАм пройдет для БРСМ 2020-й год. Об этом на расширенном 5-м пленуме Центрального комитета общественного объединения «Белорусский...
 
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