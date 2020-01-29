Началось? Поддерживать Лукашенко на выборах БРСМ будет под хэштэгом #раЗАм





В пленуме принимали участие не только руководители провластной молодежной организации, но и высокие чиновники из Администрации президента — глава АП Игорь Сергеенко и его заместитель по идеологии Андрей Кунцевич, сообщает пресс-служба БРСМ.





БРСМ также планирует отметить в этом году 75-летие Победы и 100-летие комсомола, поучаствовать в работе Всебеларусского народного собрания.



