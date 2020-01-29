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Обмен пленными и полное прекращение огня. Заседание трёхсторонней контактной группы прошло в Минске

29.01.2020 21:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Условия полного прекращения огня с обеих сторон, имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, а также условия обмена пленными обсудили 29 января участники трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередное заседание прошло в Минске

Обмен пленными и полное прекращение огня. Заседание трёхсторонней контактной группы прошло в Минске


Украинская сторона заявила о необходимости первоочередного решения блока вопросов по безопасности для выполнения Минских соглашений. По итогам дискуссии было принято решение до следующей встречи обработать предложения по механизму организации поиска пропавших без вести. К процессу присоединятся и представители Красного Креста.

Обмен пленными и полное прекращение огня. Заседание трёхсторонней контактной группы прошло в Минске

Стороны также договорились обменяться списками удерживаемых лиц для дальнейшей подготовке к обмену. В «Президент-Отеле» до начала заседания работали четыре подгруппы. Участники переговоров продолжили дискуссию по определению дополнительных участков разведения сил и средств. Обсуждались вопросы организации водоснабжения по линии соприкосновения, выплаты пенсий и обеспечения мобильной связи.

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Теги: Минск
 
 
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Новости мира. Условия полного прекращения огня с обеих сторон, имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, а также условия обмена...
 
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