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Обмен пленными и полное прекращение огня. Заседание трёхсторонней контактной группы прошло в Минске
Источник материала: СТВ
Новости мира. Условия полного прекращения огня с обеих сторон, имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, а также условия обмена пленными обсудили 29 января участники трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередное заседание прошло в Минске.
Стороны также договорились обменяться списками удерживаемых лиц для дальнейшей подготовке к обмену. В «Президент-Отеле» до начала заседания работали четыре подгруппы. Участники переговоров продолжили дискуссию по определению дополнительных участков разведения сил и средств. Обсуждались вопросы организации водоснабжения по линии соприкосновения, выплаты пенсий и обеспечения мобильной связи.
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Новости мира. Условия полного прекращения огня с обеих сторон, имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, а также условия обмена...
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