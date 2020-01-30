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Прошли занятия по боевой готовности в 115 зенитном ракетном полку

30.01.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

На минувшей неделе прошли комплексные занятия по боевой готовности в Вооруженных Силах, командный пункт 115-го зенитного ракетного полка провёл мероприятия, которые являются одними из основных этапов подготовки по поддержанию боевой готовности.

Прошли занятия по боевой готовности в 115 зенитном ракетном полку

Как отметил начальник командного пункта подполковник Алексей Погребняк, общая направленность занятий заключается в уточнении порядка действий военнослужащих в ходе проведения комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих командного пункта по организованному выполнению мероприятий в условиях перевода с мирного на военное время.

Основными целями занятий являются поддержание боевой и мобилизационной готовности командного пункта 115-го зенитного ракетного полка на требуемом уровне, совершенствование методических навыков, повышение теоретических знаний и практических умений командиров.

Для офицеров эти занятия помогают совершенствовать боевую подготовку, поскольку они должны подробно, без упущений разъяснить личному составу действия при объявлении сигнала в различных условиях, а после подготовительных мероприятий создать условия, приближенные к реальным.

Прошли занятия по боевой готовности в 115 зенитном ракетном полку

Также хочется отметить, что военнослужащие нового пополнения, призванные в ноябре 2019 года, показали целеустремленность и слаженность в выполнении поставленных задач. Особенно хочу выделить рядового Тарасевича Андрея Геннадьевича – уроженца города Кобрина, который с блеском в глазах, уверенно выполнял поставленные задачи и на практике применил знания, полученные в ходе занятий по общевойсковым подготовке.

По итогом занятий командный пункт 115-го зенитного ракетного полка, его личный состав, вооружение, военная и специальная техника готовы к выполнению задач по предназначению.

Дмитрий БОНДАРЬ, капитан.

 
 
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Прошли занятия по боевой готовности в 115 зенитном ракетном полку
 
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