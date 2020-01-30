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В Могилеве такси сбило женщину. Она в реанимации
Источник материала: Tut.by
Женщина попала под колеса автомобиля в Могилеве. Об этом
Наезд произошел 29 января, в 18.50. Предварительно установлено, что 42-летний водитель KIA сбил 60-летнюю могилевчанку, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницу. Известно, что пострадавшая не была обозначена световозвращающими элементами.
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Пострадавшая переходила дорогу в неустановленном месте и не была обозначена световозвращающими элементами.
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