В Могилеве такси сбило женщину. Она в реанимации

Источник материала: Tut.by

Женщина попала под колеса автомобиля в Могилеве. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Наезд произошел 29 января, в 18.50. Предварительно установлено, что 42-летний водитель KIA сбил 60-летнюю могилевчанку, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницу. Известно, что пострадавшая не была обозначена световозвращающими элементами.