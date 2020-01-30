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Оно живое! Посмотрите, какое существо выловили рыбаки в Нью-Йорке (никто не знает, что это)
Источник материала: Tut.by
Рыбаки из Нью-Йорка поймали на удочку очень странного и пугающего обитателя Атлантического океана. Кажется, у него есть глаза и щупальца, но пока никто не объяснил, что это было! Свой «улов» рыбаки сняли на видео: посмотрите, что им попалось!
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Пока никто так и не объяснил, что это было.
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