Оно живое! Посмотрите, какое существо выловили рыбаки в Нью-Йорке (никто не знает, что это)

Источник материала: Tut.by

Рыбаки из Нью-Йорка поймали на удочку очень странного и пугающего обитателя Атлантического океана. Кажется, у него есть глаза и щупальца, но пока никто не объяснил, что это было! Свой «улов» рыбаки сняли на видео: посмотрите, что им попалось!