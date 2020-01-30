Вдова Коби Брайанта сделала первое заявление после гибели мужа и дочери

Источник материала: СТВ

Новости США. Вдова профессионального баскетболиста Коби Брайанта Ванесса сделала первое заявление относительно смерти своего супруга.

«Мы полностью опустошены внезапной потерей моего мужа. Коби – удивительный отец наших детей; и моей прекрасной, милой Джанны – любящей, вдумчивой и замечательной дочери и замечательной сестры Натальи, Бьянки и Капри», – написала вдова Брайанта.



Фото: instagram.com/vanessabryant

Ванесса признала, что ей не хватает слов, чтобы описать боль, которую испытывает семья. Брайант поблагодарила всех за оказываемую им поддержку и выразила сожаление, что Коби и Джанна ушли так рано.

«Невозможно представить жизнь без них. Но мы просыпаемся каждый день, пытаясь продолжать жить, потому что Коби и наша малышка Джиджи сияют для нас, чтобы осветить путь. Наша любовь к ним бесконечна – и это, так сказать, неизмеримо», – продолжила Ванесса.



Фото: instagram.com/kobebryant

Напоследок Брайант попросила некоторое время не беспокоить их, чтобы семья смогла принять случившееся и научиться с этим жить.

Напомним, 26 января в результате крушения частного вертолета в США погибли баскетболист Коби Брайант и его дочь Джанна.