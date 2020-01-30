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В Беларуси задумались об отмене смертной казни

30.01.2020 15:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Совет Палаты представителей Национального собрания Беларуси решил создать рабочую группу, которая займется вопросом об отмене смертной казни, пишет «БелТА». Ее возглавил депутат Геннадий Давыдько.

Давыдько сказал, что и в четвертом, и в пятом, и в шестом созывах депутатов работала похожая группа. Министерству иностранных дел ее работа понравилась – оно же попросило создать новую. Ведомтсво считает, что группа помогала вести разговоры с зарубежными партнерами по столь «чувствительной для беларусов теме», отметил Геннадий Давыдько. По его мнению, такой диалог хоть как-то сдерживает «регулярно звучащую в наш адрес критику и призывы к скорейшему введению моратория или полной отмене этого вида наказания».

Кроме Геннадия Давыдько, в группу также вошли председатель Постоянной комиссии по законодательству Светлана Любецкая, депутаты Александр Маркевич и Александр Сонгин. От Совета Республики к ней присоединятся Андрей Русакович и Виктор Чайчиц.

Вы, вероятно, уже знаете, что Беларусь – последняя европейская страна, где до сих пор есть высшая мера наказания. С 1990 года таким способом были убиты сотни человек человек, а помилован только один. Брюссель постоянно критикует нашу страну за смертные казни (в прошлом году расстреляли троих человек, в 2020-м смертный приговор вынесли еще двум людям).

Обычно официальный Минск на все претензии отвечает, что в будущем Беларусь введет мораторий на этот вид наказания, но только после референдума. А Александр Лукашенко говорит, что это сами беларусы поддерживают практику смертных казней. Но каждый раз он, похоже, ссылается на результаты референдума от 1996 года.

Фото обложки: Дарья Назарова.

Читайте по теме: «Все смертные приговоры выносятся именем Республики Беларусь – значит каждым из нас»

 
Теги: Минск
 
 
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Совет Палаты представителей Национального собрания Беларуси решил создать рабочую группу, которая займется вопросом об отмене смертной казни, пишет «БелТА». Ее...
 
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