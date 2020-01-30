В ГАИ рассказали об обстоятельствах сложного ДТП на трассе М1 у Кобрина

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 11:40 часов в Кобринском районе. По предварительной информации: житель Кобринского района, 1948 года рождения, управлял автомобилем марки «Mazda».





Двигаясь на 57 километре автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем марки «Porsche Cayenne», под управлением гражданина Российской Федерации, 1966 года рождения.





От столкновения автомобиль «Mazda» вылетел на третью полосу. В результате ДТП водитель вышеуказанного автомобиля был доставлен в больницу.





Проводится проверка.







Уважаемые водители, Госавтоинспекция напоминает, что при выезде со второстепенной на главную дорогу нужно быть крайне внимательными.





Учитывайте тот факт, что во влажную и пасмурную погоду расстояния до объектов кажутся больше, а скорость ниже.





Соблюдайте Правила дорожного движения.



