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В ГАИ рассказали об обстоятельствах сложного ДТП на трассе М1 у Кобрина
30.01.2020 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла сегодня около 11:40 часов в Кобринском районе. По предварительной информации: житель Кобринского района, 1948 года рождения, управлял автомобилем марки «Mazda».
Двигаясь на 57 километре автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем марки «Porsche Cayenne», под управлением гражданина Российской Федерации, 1966 года рождения.
От столкновения автомобиль «Mazda» вылетел на третью полосу. В результате ДТП водитель вышеуказанного автомобиля был доставлен в больницу.
Проводится проверка.
Учитывайте тот факт, что во влажную и пасмурную погоду расстояния до объектов кажутся больше, а скорость ниже.
Соблюдайте Правила дорожного движения.
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Дорожная авария произошла сегодня около 11:40 часов в Кобринском районе. По предварительной информации: житель Кобринского района, 1948 года рождения, управлял...
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