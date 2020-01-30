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В ГАИ рассказали об обстоятельствах сложного ДТП на трассе М1 у Кобрина

30.01.2020 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 11:40 часов в Кобринском районе. По предварительной информации: житель Кобринского района, 1948 года рождения, управлял автомобилем марки «Mazda».

В ГАИ рассказали об обстоятельствах сложного ДТП на трассе М1 у Кобрина

Двигаясь на 57 километре автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем марки «Porsche Cayenne», под управлением гражданина Российской Федерации, 1966 года рождения.

В ГАИ рассказали об обстоятельствах сложного ДТП на трассе М1 у Кобрина

От столкновения автомобиль «Mazda» вылетел на третью полосу. В результате ДТП водитель вышеуказанного автомобиля был доставлен в больницу.

В ГАИ рассказали об обстоятельствах сложного ДТП на трассе М1 у Кобрина

Проводится проверка.

В ГАИ рассказали об обстоятельствах сложного ДТП на трассе М1 у Кобрина


Уважаемые водители, Госавтоинспекция напоминает, что при выезде со второстепенной на главную дорогу нужно быть крайне внимательными.

В ГАИ рассказали об обстоятельствах сложного ДТП на трассе М1 у Кобрина

Учитывайте тот факт, что во влажную и пасмурную погоду расстояния до объектов кажутся больше, а скорость ниже.

В ГАИ рассказали об обстоятельствах сложного ДТП на трассе М1 у Кобрина

Соблюдайте Правила дорожного движения.

В ГАИ рассказали об обстоятельствах сложного ДТП на трассе М1 у Кобрина

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Дорожная авария произошла сегодня около 11:40 часов в Кобринском районе. По предварительной информации: житель Кобринского района, 1948 года рождения, управлял...
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
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