Участники «Звёздного похода» посетили Пинщину

Источник материала: Полесская правда



Торжественный митинг, посвященный старту интернационального 55-го «Звездного похода», состоялся в Минске. «Звездный поход» посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит 28-31 января. В акции приняло участие около 300 человек. Это студенты и преподаватели из БГПУ им. М. Танка, педагогических университетов Казахстана, России и Узбекистана.

Участники «Звездного похода» посетили в том числе и Пинщину. Здесь они посетили достопримечательности Пинска, возложили цветы к братской могиле Мемориального комплекса освободителям Пинска, приняли участие в концертах и организовали мастер-классы для учащихся колледжей искусств и легкой промышленности.

Материал о событии читайте в ближайших номерах газеты «Полесская правда».





















Фото Натальи Милевской

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