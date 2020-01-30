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Участники «Звёздного похода» посетили Пинщину
30.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Участники «Звездного похода» посетили в том числе и Пинщину. Здесь они посетили достопримечательности Пинска, возложили цветы к братской могиле Мемориального комплекса освободителям Пинска, приняли участие в концертах и организовали мастер-классы для учащихся колледжей искусств и легкой промышленности.
Материал о событии читайте в ближайших номерах газеты «Полесская правда».
Фото Натальи Милевской
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