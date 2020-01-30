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Участники «Звёздного похода» посетили Пинщину

30.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Участники «Звёздного похода» посетили Пинщину
Торжественный митинг, посвященный старту интернационального 55-го «Звездного похода», состоялся в Минске. «Звездный поход» посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит 28-31 января. В акции приняло участие около 300 человек. Это студенты и преподаватели из БГПУ им. М. Танка, педагогических университетов Казахстана, России и Узбекистана.

Участники «Звездного похода» посетили в том числе и Пинщину. Здесь они посетили достопримечательности Пинска, возложили цветы к братской могиле Мемориального комплекса освободителям Пинска, приняли участие в концертах и организовали мастер-классы для учащихся колледжей искусств и легкой промышленности.

Материал о событии читайте в ближайших номерах газеты «Полесская правда».

Участники «Звёздного похода» посетили Пинщину
 Участники «Звёздного похода» посетили Пинщину
 Участники «Звёздного похода» посетили Пинщину
 Участники «Звёздного похода» посетили Пинщину
 Участники «Звёздного похода» посетили Пинщину
 Участники «Звёздного похода» посетили Пинщину
 Участники «Звёздного похода» посетили Пинщину
 Участники «Звёздного похода» посетили Пинщину
 Участники «Звёздного похода» посетили Пинщину

Фото Натальи Милевской

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Участники «Звёздного похода» посетили Пинщину Участники «Звёздного похода» посетили Пинщину Участники «Звёздного похода» посетили Пинщину Участники «Звёздного похода» посетили Пинщину Участники «Звёздного похода» посетили Пинщину Участники «Звёздного похода» посетили Пинщину

 
Теги: Минск
 
 
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> Торжественный митинг, посвященный старту интернационального 55-го «Звездного похода», состоялся в Минске. «Звездный поход» посвящен 75-летию Победы в Великой...
 
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