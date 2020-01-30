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В центре Минска начали строить многоэтажку не для всех. Кому там достанутся квартиры?

30.01.2020 17:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центре Минска — на пересечении улиц Коллекторной и Шорной — начали строить многоэтажный дом для работников Министерства иностранных дел Беларуси и Управления делами президента, рассказали REALTY.TUT.BY несколько не связанных между собой источников. Что это будет за дом и когда его сдадут — в материале.


Решение о возведении на этом пяточке дома с подземной стоянкой приняли в 2018 году с согласия Александра Лукашенко. Документ о строительстве помечен грифом «Для служебного пользования».

В декабре 2019 года Мингорисполком выделил земельный участок площадью 0,53 гектара под строительство дома. Это будет двухподъездный каркасник на 9−10 этажей и 92 квартиры. Около 40 квартир — для работников МИД, около 50 — для работников структур, подчиненных Управлению делами президента. Жилье им не дарят, а продают.

Закончить строительство планируют 7 ноября 2020 года. Реализует проект «Минскстрой».

Объект был включен в инвестпрограмму Минска на 2019 год. Его сметная стоимость — 17,6 млн рублей. Правда, в инвестпрограмме Минска на 2020 год этого объекта уже нет.

Отметим, что дом строится прямо по-соседству от недавно возведенного нового административного здания «Белэнерго».

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Теги: Минск
 
 
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