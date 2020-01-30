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Открылась финальная выставка проекта «12 артефактов», посвященного 1000-летию Бреста

30.01.2020 19:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

30 января 2020 года в выставочном зале Брестского областного краеведческого музея открылась финальная выставка проекта «12 артефактов», посвященного 1000-летию Бреста.

Открылась финальная выставка проекта «12 артефактов», посвященного 1000-летию Бреста

На протяжении 2019 года в течение недели каждого месяца посетители имели возможность познакомиться с редкими предметами из музейных фондов.

Открылась финальная выставка проекта «12 артефактов», посвященного 1000-летию Бреста

Каждый из них – артефакт, свидетель истории, памятный знак эпохи или события, личной или общественной жизни жителей Берестья, Брест-Литовска, Бреста-над-Бугом и просто Бреста. Каждый предмет значится в одной из коллекций музея: археология, документы, вексилология, технические средства и приспособления, ткани и одежда. Каждый уникален и не похож на другие. А все вместе рассказывают об с истории и культуре города Бреста.

Это - раритеты, предметы из категории уникальных, к которым применимы такие определения как первый или единственный, - рассказала заведующая экспозиционным отделом Нина Кириллова.

Открылась финальная выставка проекта «12 артефактов», посвященного 1000-летию Бреста

Николай Александров подарил музею еще один уникальный раритет – альбом фоторафий Брест-Литовска, датированный 1942 годом. Немецкий офицер сделал фотографии сослуживцев – танцующих, соревнующихся на байдарках, устраивающих праздники. Жаркое лето. Когда вокруг – война и гибнущие люди. Они в кадр не попали.

Директор музея Алексей Митюков заверил посетителей, что в планах у музейщиков есть не менее интересные проекты, которые можно будет увидеть совсем скоро.

А пока… Белый выставочный зал. Артефакты, защищённые музейными витринами и такие близкие глазу. Экскурсоводы в одеждах в стиле эпохи артефакта. История экспоната и его появления в проекте. Устная и письменная.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  30 января 2020 года в выставочном зале Брестского областного краеведческого музея открылась финальная выставка проекта «12 артефактов», посвященного 1000-летию...
 
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