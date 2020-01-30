ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Знаменитый рэпер Snoop Dogg оценил работу дизайнера Владимира Цеслера

30.01.2020 21:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Американский рэпер, продюсер и актер выложил в Instagram коллаж из двух скульптур.

Известный рэпер пошутил, составив коллаж из двух скульптур. Первая — с подписью «101 год до нашей эры», вторая - «2020 год».

Комментаторы в инстаграме рэпера заметили, что вторая работа принадлежит белорусскому художнику Владимиру Цеслеру, которую он в шутку окрестил «Лера Милосская». Цеслер увеличил грудь и губы Венеры Милосской, намекая на новые стандарты красоты, популярные сейчас в мире. Это изображение стало вирусно распространятся по соцсетям и, как видим, добралось и до Снуп Дога, передает kp.by.





Интересно, что это далеко не первое обращение известного американского рэпера к белорусскому искусству. В 2014 году он выпустил коллекцию одежды, которую напрямую посвятил Беларуси. Он назвал ее Snoop loves Belarus (Снуп любит Беларусь). На майках, рюкзаках, чехлах для iPhone и сумках для ноутбуков Snoop Dogg использовал белорусский орнамент, а фото также разместил в своем Instagram. Отметим также, что Snoop Dogg давно известен как успешный бизнесмен, а не только рэп-исполнитель. У него несколько коммерческих проектов, среди которых и производство собственной линии одежды.

А еще он выкладывал в своем Instagram фото граффити из Витебска. Стена с изображением Тупака Шакура, одного из величайших рэперов современности, поразила воображение американца. "Искусство. Просто охренительно!" - подписал он скриншот.
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский рэпер, продюсер и актер выложил в Instagram коллаж из двух скульптур.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинске автоворы делали фото на месте краж, но однажды потеряли телефон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Новости Волковыска

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика