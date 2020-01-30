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В Пинске автоворы делали фото на месте краж, но однажды потеряли телефон
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Пинске автомобильные воры делали селфи на месте преступления.
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Около ручника в салоне лежал смартфон, он не принадлежал женщине.
В фотогалерее мобильного телефона были обнаружены снимки молодых людей на фоне автомобилей. Оказалось, что они тоже были вскрытыми. Одно из таких транспортных средств обнаружили на соседней улице – из машины украли радиостанцию и видеорегистратор.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий появилась еще одна подробность. Пару дней назад в милицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее сын потерял телефон, но сам об этом не хотел распространяться.
Когда правоохранители наведались к семье с потерянным телефоном, то парень не хотел его узнавать. Но содержимое телефона подтверждало, что именно он хозяин аппарата.
Оказалось, что 18-летний и 21-летний знакомые промышляли автокражами. В качестве трофея друзья делали селфи в машинах. Во время последнего преступления телефон выпал из кармана одного из парней.
Материалы проверки направлены следователям для дачи правовой оценки. Возбуждено уголовное дело за кражу.
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Новости Беларуси. В Пинске автомобильные воры делали селфи на месте преступления. По информации сотрудника УИОС МВД Маргариты Говровой, в местный райотдел...
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