США раскрыли личность нового лидера «Исламского государства»

"Голосу Америки" источники среди американских военных на условиях анонимности. Представители министерства обороны США утверждают, что раскрыли личность нынешнего лидера террористической группировки "Исламское государство". До настоящего времени он был известен как Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. Вашингтон считает, что под псевдонимом скрывается Хаджи Абдулла, заявилиисточники среди американских военных на условиях анонимности.





Хаджи Абдулла был также известен под именем Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля, уточняет собеседник издания. Ранее о нём со ссылкой на источники в спецслужбах писала британская газета The Guardian.





Также ещё в конце октября издание Newsweek со ссылкой на источники сообщало о назначении новым лидером боевиков Абдуллы Кардаша, известного также как Хаджи Абдулла аль-Афари.





По данным представителей американской разведки, Абдулла был одним из главных организаторов массового убийства представителей религиозного меньшинства – езидов. Кроме того, ему поручался надзор над некоторыми крупными операциями "Исламского государства".





Абу Бакр аль-Багдади, бывший глава боевиков "Исламского государства", подорвал себя во время операции по его захвату. Её провели в октябре 2019 года американские спецподразделения в сирийской провинции Идлиб. Группировка признала гибель аль-Багдади и назвала имя нового лидера – Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. Президент США Дональд Трамп тогда заявил: "Мы точно знаем, кто он такой".





За информацию, которая позволит поймать аль-Мауля или других высокопоставленных членов "Исламского государства", власти США объявили награду в 5 миллионов долларов.





Источники Newsweek утверждали, что к моменту ликвидации роль Абу Бакра аль-Багдади в качестве лидера группировки была уже символической.



