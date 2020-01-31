Источник материала: Новости Волковыска

Решением Гродненского облисполкома от 13 января 2020 года одобрен проект Инвестиционной программы Гродненской области на 2020 год и распределение средств областного бюджета, направляемых на финансирование объектов Инвестиционной программы Гродненской области на 2020 год, согласно приложению.

В приложении отдельным пунктом стоит реконструкция стадиона СДЮШОР № 1 по ул. Кутузова, 23 в г. Волковыске (включая проектно-изыскательские работы).

Из областного бюджета на эти цели предусмотрено выделить один миллион рублей.

Проект Инвестиционной программы Гродненской области на 2020 год в ближайшее время будет рассмотрен и утвержден на сессии Гродненского областного Совета депутатов.

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