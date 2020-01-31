Что будет, если зимой выйти на улицу с мокрыми волосами

Источник материала: Tut.by

Четыре слуха про здоровье ушей, горла и носа зимой проверили с доцентом, доктором медицинских наук, начальником научно-исследовательского отдела Республиканского научно-практического центра оториноларингологии Юлией Еременко.



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Слух № 1. Шапка зимой — это обязательно

Это неправда. Носите шапки и шарфы тогда, когда вам комфортно, а не потому, что все так делают. Это не панацея от болезней. Кроме того, в зимний сезон (особенно такой, как сейчас) не рекомендуется перегреваться: в одежде должно быть не холодно, но и не жарко. Резкие перепады температур могут привести к простуде и насморку.

Слух № 2. Нельзя выходить на улицу зимой с влажными волосами

Все верно. Выходите из дома с высушенными волосами, потому что влажная голова в холодную погоду — это стресс для организма, результатом которого может стать насморк. Тем более что у человека есть взаимосвязанные рефлексогенные зоны (например, промочил ноги — реагирует нос).

Вы можете возразить: основным фактором, вызывающим насморк, являются вирусы. Однако вирусов вокруг нас всегда много, и тем не менее это не значит, что мы постоянно страдаем от ринитов. Тут любое переохлаждение может стать провоцирующим фактором — и вот вы уже шмыгаете носом.

Кроме того, после душа нужно проверять сухость ушей! Если выйти на мороз с водой в ушной раковине, можно спровоцировать наружный отит.

Слух № 3. Если на морозе «течет» нос, нужны капли

Пользоваться каплями от насморка в таком случае нет необходимости: то, что на холоде течет нос — нормальное явление. В полости носа располагается много сосудов, благодаря которым происходит согревание и увлажнение вдыхаемого воздуха. Когда мы вдыхаем на улице зимой, сосуды в носу расширены, ток крови в них замедлен, поэтому происходит пропотевание жидкости сосудов и появляется что-то, похожее на насморк. В теплом помещении нос обычно перестает «течь».

Слух № 4. На морозе не стоит долго слушать музыку в наушниках

Нет, мороз тут ключевой роли не играет. Но в целом есть ряд публикаций о вреде постоянного ношения наушников: при этом закупоривается наружный слуховой проход и, как следствие, может произойти застой отделяемого из уха и развитие воспалительных процессов в наружном ухе. Кроме того, громкая музыка может отразиться на слухе.

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