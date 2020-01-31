﻿ Что будет, если зимой выйти на улицу с мокрыми волосами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что будет, если зимой выйти на улицу с мокрыми волосами

31.01.2020 07:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Четыре слуха про здоровье ушей, горла и носа зимой проверили с доцентом, доктором медицинских наук, начальником научно-исследовательского отдела Республиканского научно-практического центра оториноларингологии Юлией Еременко.


Фото: pixabay.com

Слух № 1. Шапка зимой — это обязательно

Это неправда. Носите шапки и шарфы тогда, когда вам комфортно, а не потому, что все так делают. Это не панацея от болезней. Кроме того, в зимний сезон (особенно такой, как сейчас) не рекомендуется перегреваться: в одежде должно быть не холодно, но и не жарко. Резкие перепады температур могут привести к простуде и насморку.

Слух № 2. Нельзя выходить на улицу зимой с влажными волосами

Все верно. Выходите из дома с высушенными волосами, потому что влажная голова в холодную погоду — это стресс для организма, результатом которого может стать насморк. Тем более что у человека есть взаимосвязанные рефлексогенные зоны (например, промочил ноги — реагирует нос).

Вы можете возразить: основным фактором, вызывающим насморк, являются вирусы. Однако вирусов вокруг нас всегда много, и тем не менее это не значит, что мы постоянно страдаем от ринитов. Тут любое переохлаждение может стать провоцирующим фактором — и вот вы уже шмыгаете носом.

Кроме того, после душа нужно проверять сухость ушей! Если выйти на мороз с водой в ушной раковине, можно спровоцировать наружный отит.

Слух № 3. Если на морозе «течет» нос, нужны капли

Пользоваться каплями от насморка в таком случае нет необходимости: то, что на холоде течет нос — нормальное явление. В полости носа располагается много сосудов, благодаря которым происходит согревание и увлажнение вдыхаемого воздуха. Когда мы вдыхаем на улице зимой, сосуды в носу расширены, ток крови в них замедлен, поэтому происходит пропотевание жидкости сосудов и появляется что-то, похожее на насморк. В теплом помещении нос обычно перестает «течь».

Слух № 4. На морозе не стоит долго слушать музыку в наушниках

Нет, мороз тут ключевой роли не играет. Но в целом есть ряд публикаций о вреде постоянного ношения наушников: при этом закупоривается наружный слуховой проход и, как следствие, может произойти застой отделяемого из уха и развитие воспалительных процессов в наружном ухе. Кроме того, громкая музыка может отразиться на слухе.

Активно тренируетесь, худеете или ведете ЗОЖ? Подписывайте на @gotutby в инстаграме, отмечайте нас на фото, делитесь историями — попадайте в наш аккаунт и на страницы GO.TUT.BY.

Читайте также

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как защищать уши, горло и нос в такую непостоянную зиму? Четыре полезных совета от врача.
 
Новости дня
Новости разные
 
Куда сходить в выходные, если хочется отдохнуть как следует? Рассказываем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика