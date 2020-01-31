Кубинец переплыл Буг и попал в Польшу, но его все равно вернули в Беларусь

Источник материала: Виртуальный Брест

Польским пограничникам нелегал-кубинец пояснил, что хотел попасть в одну из стран Европейского союза.





Польские пограничники передали белорусским коллегам гражданина Кубы, которого задержали после того, как он с территории Беларуси попал в Польшу, переплыв реку Буг, сообщил Прибужский пограничный отряд.





Нелегального мигранта поляки обнаружили недалеко от польско-белорусской границы – в Беловском повяте.

"Как выяснилось, кубинский гражданин ранее пересек реку Буг, а затем забрел вглубь страны. Мужчина не имел документов, разрешающих ему законно находиться на территории Польши", – сказали в отряде.

Нелегала арестовали, а затем доставили в расположение отряда, где ему выдали сухую одежду. Пограничникам кубинец пояснил, что хотел попасть в одну из стран Евросоюза.

После проведения необходимых административных процедур задержанный был передан белорусским пограничникам Беларуси.