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Кубинец переплыл Буг и попал в Польшу, но его все равно вернули в Беларусь

31.01.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Польским пограничникам нелегал-кубинец пояснил, что хотел попасть в одну из стран Европейского союза.

Кубинец переплыл Буг и попал в Польшу, но его все равно вернули в Беларусь

Польские пограничники передали белорусским коллегам гражданина Кубы, которого задержали после того, как он с территории Беларуси попал в Польшу, переплыв реку Буг, сообщил Прибужский пограничный отряд.

Кубинец переплыл Буг и попал в Польшу, но его все равно вернули в Беларусь

Нелегального мигранта поляки обнаружили недалеко от польско-белорусской границы – в Беловском повяте.

"Как выяснилось, кубинский гражданин ранее пересек реку Буг, а затем забрел вглубь страны. Мужчина не имел документов, разрешающих ему законно находиться на территории Польши", – сказали в отряде.

Нелегала арестовали, а затем доставили в расположение отряда, где ему выдали сухую одежду. Пограничникам кубинец пояснил, что хотел попасть в одну из стран Евросоюза.

После проведения необходимых административных процедур задержанный был передан белорусским пограничникам Беларуси.

 
 
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  Польским пограничникам нелегал-кубинец пояснил, что хотел попасть в одну из стран Европейского союза. Польские пограничники передали белорусским коллегам...
 
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