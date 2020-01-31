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Посол в Китае: Два беларуса обратились с просьбой выехать из Уханя. Мы прорабатываем возможности
Источник материала: Партизан
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Жертвами эпидемии уже стали более 200 человек, а число заразившихся приближается к 10 тысячам. Крупнейшие мировые авиакомпании приостанавливают полеты в Китай, многие страны продолжают эвакуировать своих граждан из Уханя.
В связи со сложившейся обстановкой Всемирная организация здравоохранения уже объявила чрезвычайную ситуацию международного значения.
Тем временем белорусские дипломаты в Китае находятся в постоянном контакте с нашими гражданами.
Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный посол:
"Больных нет на данный момент. Два человека вчера обратились с просьбой выехать из Уханя. В настоящее время мы прорабатываем с другими странами возможности авиатранспортировки – с теми странами, которые направляют свои борты в Ухань для вывоза своих граждан".
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Новый коронавирус обнаружен в 16 странах мира. Число заболевших растет едва ли не каждый час
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