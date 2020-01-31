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В Беларуси построят 275 станций обезжелезивания воды
31.01.2020 10:14 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Основной упор при обеспечении потребителей качественной питьевой водой министерство вместе с облисполкомами сделало на возведение станций обезжелезивания. На 2020 год запланировано создание не менее 40 станций в каждой области, всего предстоит построить 275 объектов», - сообщает
На 2019-й было предусмотрено строительство 248 станций обезжелезивания. За прошедший год разрешение на ввод получил 191 объект, еще 19 объектов - в январе этого года. Еще 38 станциям в Гомельской, Минской и Могилевской областях до сих пор не выданы разрешительные документы.
Уровень обеспеченности потребителей качественной питьевой водой в Беларуси на начало 2020 года составляет 93,1% (при плане 92,4%).
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О планах по строительству станций в 2020 году рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов.
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