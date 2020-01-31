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В Бресте ухудшилась погода, идёт мокрый снег, будьте осторожны на дорогах (там уже есть ДТП)

31.01.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Погода ухудшилась. Идет мокрый снег, к вечеру прогнозируется дождь. Госавтоинспекция рекомендует водителям повысить внимание при управлении транспортными средствами.

В Бресте ухудшилась погода, идёт мокрый снег, будьте осторожны на дорогах (там уже есть ДТП)

Уважаемые водители, держите руль обеими руками, чтобы сохранять контроль над автомобилем, выдерживайте безопасную скорость и дистанцию. Кроме того, внимательно следите за действиями других водителей и окружающей обстановкой. Перед поворотом плавно тормозите.

В Бресте ухудшилась погода, идёт мокрый снег, будьте осторожны на дорогах (там уже есть ДТП)

ДТП на Пионерской

При повороте не делайте резких движений рулем. Перед поездкой убедитесь в исправности стеклоочистителей и контролируйте уровень стеклоомывающей жидкости.

В Бресте ухудшилась погода, идёт мокрый снег, будьте осторожны на дорогах (там уже есть ДТП)
 В Бресте ухудшилась погода, идёт мокрый снег, будьте осторожны на дорогах (там уже есть ДТП)

Уважаемые пешеходы, будьте внимательны и аккуратны. Переходите дорогу только по пешеходному переходу, убедившись в безопасности перехода. Не забывайте посмотреть влево-вправо перед тем, как начать движение.

Краснознамённая перед еврооптом дтп

 
 
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  Погода ухудшилась. Идет мокрый снег, к вечеру прогнозируется дождь. Госавтоинспекция рекомендует водителям повысить внимание при управлении транспортными...
 
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