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В Бресте ухудшилась погода, идёт мокрый снег, будьте осторожны на дорогах (там уже есть ДТП)
31.01.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Погода ухудшилась. Идет мокрый снег, к вечеру прогнозируется дождь. Госавтоинспекция рекомендует водителям повысить внимание при управлении транспортными средствами.
Уважаемые водители, держите руль обеими руками, чтобы сохранять контроль над автомобилем, выдерживайте безопасную скорость и дистанцию. Кроме того, внимательно следите за действиями других водителей и окружающей обстановкой. Перед поворотом плавно тормозите.
ДТП на Пионерской
При повороте не делайте резких движений рулем. Перед поездкой убедитесь в исправности стеклоочистителей и контролируйте уровень стеклоомывающей жидкости.
Уважаемые пешеходы, будьте внимательны и аккуратны. Переходите дорогу только по пешеходному переходу, убедившись в безопасности перехода. Не забывайте посмотреть влево-вправо перед тем, как начать движение.
Краснознамённая перед еврооптом дтп
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Погода ухудшилась. Идет мокрый снег, к вечеру прогнозируется дождь. Госавтоинспекция рекомендует водителям повысить внимание при управлении транспортными...
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