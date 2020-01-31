Налоговая проработает вопрос о получении от курьерских служб информации о крупных покупках

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Налоговая проработает вопрос о получении от курьерских служб информации о крупных суммах денег, перечисленных от покупателей, сообщил сегодня министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на заседании итоговой коллегии МНС, передает корреспондент БЕЛТА.





"Считаю, что главному управлению организации контрольной деятельности целесообразно проработать вопрос о получении на систематической основе от курьерских служб информации обо всех крупных суммах денежных средств, перечисленных от покупателей за доставленные им по поручению физлиц товары", - сказал Сергей Наливайко.

Некоторые недобросовестные предприниматели с помощью торговли через интернет уклоняются от уплаты налогов. Так, инспекция в Минске пресекла незаконную схему одной из компаний, которая через интернет продавала мобильные телефоны с доставкой их в регионы с помощью курьерских служб. Поводом для разбирательства стала жалоба покупателя, который остался без гарантийного обслуживания.

"По квитанции деньги были приняты курьерской службой, которая, как оказалось, никаких взаимоотношений с самим предприятием не имела. Фактически товар покупателю был поставлен директором предприятия. Доказано, что этот случай был не единичным, и гражданин таким образом продал товары на Br670 тыс. Налицо умышленно сокрытие субъектом хозяйствования выручки и неисполнение налоговых обязательств", - пояснил детали схемы министр.

За уклонение от уплаты налогов в отношении директора организации возбуждено уголовное дело.

В развитие этой истории установлен еще ряд субъектов, реализовавших по аналогичной схеме товары на Br3,8 млн.

МНС в 2020 году уделит особое внимание выявлению незаконных схем ухода от уплаты налогов. При этом Сергей Наливайко подчеркнул, что не ставится задача доначислить платежи любой ценой. "Важно выявить схему, собрать доказательства нарушений, ясно и точно изложить их при оформлении материалов проверки", - отметил он.