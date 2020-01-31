Устроил салют — получи протокол

Источник материала: Слуцк Город





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Житель Старых Дорог решил устроить праздник на городской площади и запустил салют. Однако такое веселье обернулось оформлением протокола, сообщается на сайте УВД Минского облисполкома.

«Праздник» обернулся прибытием наряда милиции и составлением протокола по ч.1 ст. 23.48 «Hарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями» Кодекса об административных правонарушениях.

По данной статье за нарушение правил учета, хранения, использования, перевозки или пересылки огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывоопасных, легковоспламеняющихся, едких веществ или пиротехнических изделий влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.

По материалам УВД Минского облисполкома