В Китае за 48 часов построили клинику для больных коронавирусом? Это фейк

Сообщалось, будто многоэтажное здание больницы было готово принять пациентов 29 января, хотя ранее планировалось, что строительство объекта займёт не менее недели.





можно следить в режиме онлайн на специальном сайте. На самом деле клиника возле Уханя для больных коронавирусом ещё строится. За её строительствомв режиме онлайн на специальном сайте.





Коронавирус, который вызывает смертельную пневмонию, впервые был зарегистрирован в китайском Ухане месяц назад. На сегодняшний день известно о 213 смертях от него. Количество больных приближается к 10 тысячам.