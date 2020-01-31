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Пустынная саранча в Восточной Африке и странах Ближнего Востока: 19 миллионам человек угрожает голод

31.01.2020 22:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Катастрофическое нашествие пустынной саранчи в Восточной Африке и странах Ближнего Востока. Насекомые массово уничтожают посевы и пастбища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустынная саранча в Восточной Африке и странах Ближнего Востока: 19 миллионам человек угрожает голод

По данным экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, из-за активности насекомых угроза голода нависла над 19 миллионами человек. За сутки средний рой саранчи съедает такое количество культур, которым целый год можно было бы кормить 2 500 человек.

Пустынная саранча в Восточной Африке и странах Ближнего Востока: 19 миллионам человек угрожает голод

Особенно сильно страдают Эфиопия, Кения и Сомали. В опасной ситуации оказались еще как минимум 8 стран. ООН выделила на борьбу с вредителями 10 миллионов долларов, однако пока обработка полей не дала результатов.

Пустынная саранча в Восточной Африке и странах Ближнего Востока: 19 миллионам человек угрожает голод

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Новости мира. Катастрофическое нашествие пустынной саранчи в Восточной Африке и странах Ближнего Востока. Насекомые массово уничтожают посевы и пастбища,...
 
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