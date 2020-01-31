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Остановка «Ленинградская» в Минске снова начала работать

31.01.2020 23:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 31 января на ремонт закрывается улица Интернациональная, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Остановка «Ленинградская» в Минске снова начала работать

Движение будет ограничено в ночное время – с 23:00 до 6:00. Днем проехать можно без проблем. Реставрация исторических зданий продлится до конца апреля.

Остановка «Ленинградская» в Минске снова начала работать

Остановка «Ленинградская» возле здания факультета международных отношений БГУ вновь начинает работу. На Бобруйскую, наконец, вернутся троллейбусы и автобусы. До этого здесь курсировали только маршрутки.

Остановка «Ленинградская» в Минске снова начала работать

Очень-очень удобно для нас. Почему? По-первых, потому что не придется нам тащиться за тридевять земель. И плюс ко всему, сами представьте, в такую вот погоду, когда ты видишь, что твой транспорт отходит, и ты не успеваешь, приходится бежать.

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Новости Беларуси. С 31 января на ремонт закрывается улица Интернациональная, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Движение будет ограничено в...
 
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