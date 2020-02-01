ООО «АйПауэр» информирует о прекращении организации процесса передачи ПД отдельным инициаторам ОЭЭ

Источник материала: Виртуальный Брест

По состоянию на 31 января 2020 года ООО «АйПауэр» трижды организовывало процесс передачи проектной документации заявителям. Для передачи был предоставлен полный комплект проектной документации в строгом соответствии с пунктом 3.9 Единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.





Напоминаем, что 15 января 2020 года в адрес ООО «АйПауэр» поступило два заявления об инициировании ОЭЭ от трех граждан Республики Беларусь: Скрабутана Е.Л., Бекалюка Д.В., Мороза В.Н.

21 января 2020 года инициатор Скрабутан Е.Л. проектную документацию для проведения ОЭЭ принял. В соответствии с законодательством срок окончания проведения ОЭЭ для данного инициатора истекает 21.02.2020.

Инициаторы Бекалюк Д.В. и Мороз В.Н. от получения проектной документации дважды отказались и один раз не явились для ее получения. По факту отказа в получении ими проектной документации 27 января 2020 года был подписан акт. Причины отказа, указанные в акте Бекалюком Д.В. и Морозом В.Н., не препятствуют проведению ОЭЭ и являются необоснованными. По каждой причине представителями ООО «АйПауэр» и ООО «НПФ «Экология» были даны пояснения со ссылкой на действующее законодательство.

В этой связи сообщаем, что ООО «АйПауэр» завершает процедуру предоставления проектной документации для целей проведения ОЭЭ в отношении инициаторов Бекалюка Д.В. и Мороза В.Н.

В адрес предприятия поступила копия письма ОО «Экодом», в котором, в качестве мер по налаживанию диалога с общественностью, предлагается провести комплексные консультации с общественностью, а также организовать сбор вопросов и мнений, имеющих отношение к планируемой деятельности ООО «АйПауэр».

Основываясь на предложениях ОО «Экодом», а также действуя на принципах открытости ООО «АйПауэр» предлагает широкой общественности задать вопросы о планируемой деятельности аккумуляторного завода. Для обсуждения поступивших вопросов будут организованы еженедельные круглые столы, с привлечением профильных экспертов, представителей общественности и общественных объединений экологической направленности. График проведения круглых столов, их тематика и результаты будут опубликованы в средствах массовой информации и на сайте Группы компаний 1AK-GROUP.

Приглашаем общественность присылать вопросы на e-mail: info@1ak-group.com , а также в письменном виде по адресу: ООО «АйПауэр» - 224020, Брестская область, г.Брест, ул. Пионерская д.52, оф. 608.

При обращении с вопросом о планируемой деятельности предприятия, просим Вас указывать контактные данные для обратной связи. Полученные вопросы будут обобщены и предложены для обсуждения с экспертами.