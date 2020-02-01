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В боковом проезде ул. Машерова ДТП из четырёх автомобилей
01.02.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По информации ГАиП
От столкновения автомобиль «Лада» развернуло, а автомобиль «Форд» отбросило на припаркованные автомобили «Опель Астра» и «Джили Атлас».
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По информации ГАиП ГАИ УВД сегодня около 9 утра сегодня, 1 февраля 2020 года в городе Бресте произошло ДТП, в котором механические повреждения получили четыре...
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