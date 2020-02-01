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В боковом проезде ул. Машерова ДТП из четырёх автомобилей

01.02.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По информации ГАиП ГАИ УВД сегодня около 9 утра сегодня, 1 февраля 2020 года в городе Бресте произошло ДТП, в котором механические повреждения получили четыре автомобиля.

В боковом проезде ул. Машерова ДТП из четырёх автомобилей


По предварительной информации: брестчанин, 1961 года рождения, управляя автомобилем «Форд», двигался по боковому проезду проспекта Машерова в направлении улицы Ленина. На перекрёстке с улицей Карла Маркса, водитель проигнорировал требование дорожного знака «Уступи дорогу» и совершил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем «Лада», под управлением брестчанина, 1964 года рождения.

В боковом проезде ул. Машерова ДТП из четырёх автомобилей

От столкновения автомобиль «Лада» развернуло, а автомобиль «Форд» отбросило на припаркованные автомобили «Опель Астра» и «Джили Атлас».

В боковом проезде ул. Машерова ДТП из четырёх автомобилей


В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

В боковом проезде ул. Машерова ДТП из четырёх автомобилей


На месте происшествия работают сотрудники ГАИ

 
Теги: Брест
 
 
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  По информации ГАиП ГАИ УВД сегодня около 9 утра сегодня, 1 февраля 2020 года в городе Бресте произошло ДТП, в котором механические повреждения получили четыре...
 
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