В боковом проезде ул. Машерова ДТП из четырёх автомобилей

Источник материала: Виртуальный Брест

По информации ГАиП ГАИ УВД сегодня около 9 утра сегодня, 1 февраля 2020 года в городе Бресте произошло ДТП, в котором механические повреждения получили четыре автомобиля.







По предварительной информации: брестчанин, 1961 года рождения, управляя автомобилем «Форд», двигался по боковому проезду проспекта Машерова в направлении улицы Ленина. На перекрёстке с улицей Карла Маркса, водитель проигнорировал требование дорожного знака «Уступи дорогу» и совершил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем «Лада», под управлением брестчанина, 1964 года рождения.





От столкновения автомобиль «Лада» развернуло, а автомобиль «Форд» отбросило на припаркованные автомобили «Опель Астра» и «Джили Атлас».







В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.







На месте происшествия работают сотрудники ГАИ