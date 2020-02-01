ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Силы уже не те. Почему автомобиль со временем теряет мощность?

01.02.2020 14:20 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Силы уже не те. Почему автомобиль со временем теряет мощность?
shutterstock.com

Когда автомобиль новый, он радует скоростью и управляемостью. Однако со временем начинает казаться, что машина теряет былую энергию. Приемистость снижается, а в душе хозяина зарождается беспокойство. Из-за чего же автомобиль перестает хорошо ездить?

После нескольких лет эксплуатации автовладельцам начинает казаться, что машина перестает ездить как прежде. Динамика разгона снижается, мотор слабеет, а во время активных обгонов замечаешь, что машине будто не хватает сил, чтобы завершить маневр. Неужели мотор действительно теряет тягу и уже не выдает столько лошадиных сил, как предписано? Оказывается, что вполне может быть. Без соответствующего обслуживания и своевременного сервиса современный силовой агрегат действительно не выходит на прогнозируемую мощность и его характеристики искажаются. Мотор работает вполсилы. Из-за чего же это происходит?

Силы уже не те. Почему автомобиль со временем теряет мощность? След в след. Можно ли экономить топливо, если ехать за фурой или автобусом?

Неправильный бензин

Самым распространенной причиной потери мощности является неправильный бензин. Все современные турбированные и атмосферные агрегаты с высокой степенью сжатия проектируются под использование АИ-98, который позволяет достигать максимальной мощности и крутящего момента. Однако блок управления допускает возможность быстрой перенастройки мотора под бензин с меньшим октановым числом.

Электроника, распознав вид топлива, изменяет угол опережения зажигания и делает поправки для приготовления горючей смеси. В результате удается значительно снизить вероятность возникновения детонаций, но как побочный эффект сокращается мощность мотора. В среднем, при переходе на дешевый вид топлива силовой агрегат теряет мощность примерно на 10-15%.

Поэтому, чтобы добиться от автомобиля паспортных характеристик необходимо использовать тот бензин, который значится в руководстве пользователя. Обычно там указывается два или даже три сорта топлива. Самым эффективным считается сорт с максимальным октановым числом из утвержденных производителем.

Грязный воздушный фильтр

Для своей работы двигатель использует не только топливо, но и кислород, который всасывается из атмосферы. Он проходит через воздушный фильтр и смешивается с бензином с получением горючей смеси, впрыскиваемой в камеры сгорания. Если воздушный фильтр старый и не менялся больше года, то его ячейки засоряются грязью и пропускают воздуха значительно меньше, чем прежде. А значит могут наблюдаться перебои в приготовлениии правильного состава горючей смеси, и эффективность мотора снижается. Он просто перестает хорошо тянуть.

Поэтому заменять воздушный фильтр рекомендуется не реже, чем один раз в год. Если среднегодовые пробеги машины большие, то фильтр необходимо менять через каждые 15 тысяч км.

Силы уже не те. Почему автомобиль со временем теряет мощность?
Неограниченная мощность. Почему задний привод авто лучше, чем передний?
Подробнее

Неработающий лямбда-датчик

У выпуска тоже есть контроль за кислородом, который строится на показаниях так называемого лямбда-датчика, связанного с системой дожига вредных газов. Поврежденный каталитический нейтрализатор со временем загрязняется продуктами сгорания топлива. Если в бензобак часто заливается некачественное топливо, то растет вероятность повреждения катализатора. Его ячейки спекаются, и лямбда-датчик начинает «врать». Неверная информация не позволяет блоку управления правильно определять параметры горючей смеси, и он выдает ложные команды. В итоге, силовой агрегат не способен выйти на проектную мощность и работает в щадящем режиме. В среднем срок службы лямбда-датчика составляет 80 тыс. км.

Силы уже не те. Почему автомобиль со временем теряет мощность? Шум и свист. Насколько опасно, если в машине начали гудеть подшипники?

Насос, фильтр и инжекторы

Топливный насос и загрязненный фильтр могут так же сильно влиять на динамику автомобиля. Насос порой засоряется грязью или посторонними примесями. Пропускная способность снижается, отчего наблюдаются значительные нарушения в работе силового агрегата.

Так же имеют склонность к загрязнению инжекторы впрыска топлива. Плохой бензин забивает тонкие каналы в течение нескольких лет, отчего нарушается процесс подачи горючего в камеры сгорания. Поэтому инжекторы необходимо периодически промывать специальными составами.

Повреждения двигателя

Самая радикальная причина снижения мощности силового агрегата кроется в механических повреждениях. Если снижается компрессия в цилиндрах, то былой тяги не достигнуть. Потери в давлении в верхней точке сжатия вызываются износом или разрушением поршневых колец, выработкой стенок цилиндров, повреждением головки блока цилиндров или ее прокладки. Кроме того, компрессия снижается из-за износа клапанов или из-за повреждения их пружин и седел. В целом, все эти неисправности могут быть устранены посредством серьезного ремонта.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда автомобиль новый, он радует скоростью и управляемостью. Однако со временем начинает казаться, что машина теряет былую энергию. Приемистость снижается, а в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси открыт прием заказов на седан Toyota Corolla 2020 модельного года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика