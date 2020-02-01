Силы уже не те. Почему автомобиль со временем теряет мощность?

Источник материала: Аргументы и факты

Когда автомобиль новый, он радует скоростью и управляемостью. Однако со временем начинает казаться, что машина теряет былую энергию. Приемистость снижается, а в душе хозяина зарождается беспокойство. Из-за чего же автомобиль перестает хорошо ездить?

После нескольких лет эксплуатации автовладельцам начинает казаться, что машина перестает ездить как прежде. Динамика разгона снижается, мотор слабеет, а во время активных обгонов замечаешь, что машине будто не хватает сил, чтобы завершить маневр. Неужели мотор действительно теряет тягу и уже не выдает столько лошадиных сил, как предписано? Оказывается, что вполне может быть. Без соответствующего обслуживания и своевременного сервиса современный силовой агрегат действительно не выходит на прогнозируемую мощность и его характеристики искажаются. Мотор работает вполсилы. Из-за чего же это происходит?

Неправильный бензин

Самым распространенной причиной потери мощности является неправильный бензин. Все современные турбированные и атмосферные агрегаты с высокой степенью сжатия проектируются под использование АИ-98, который позволяет достигать максимальной мощности и крутящего момента. Однако блок управления допускает возможность быстрой перенастройки мотора под бензин с меньшим октановым числом.

Электроника, распознав вид топлива, изменяет угол опережения зажигания и делает поправки для приготовления горючей смеси. В результате удается значительно снизить вероятность возникновения детонаций, но как побочный эффект сокращается мощность мотора. В среднем, при переходе на дешевый вид топлива силовой агрегат теряет мощность примерно на 10-15%.

Поэтому, чтобы добиться от автомобиля паспортных характеристик необходимо использовать тот бензин, который значится в руководстве пользователя. Обычно там указывается два или даже три сорта топлива. Самым эффективным считается сорт с максимальным октановым числом из утвержденных производителем.

Грязный воздушный фильтр

Для своей работы двигатель использует не только топливо, но и кислород, который всасывается из атмосферы. Он проходит через воздушный фильтр и смешивается с бензином с получением горючей смеси, впрыскиваемой в камеры сгорания. Если воздушный фильтр старый и не менялся больше года, то его ячейки засоряются грязью и пропускают воздуха значительно меньше, чем прежде. А значит могут наблюдаться перебои в приготовлениии правильного состава горючей смеси, и эффективность мотора снижается. Он просто перестает хорошо тянуть.

Поэтому заменять воздушный фильтр рекомендуется не реже, чем один раз в год. Если среднегодовые пробеги машины большие, то фильтр необходимо менять через каждые 15 тысяч км.



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Неработающий лямбда-датчик

У выпуска тоже есть контроль за кислородом, который строится на показаниях так называемого лямбда-датчика, связанного с системой дожига вредных газов. Поврежденный каталитический нейтрализатор со временем загрязняется продуктами сгорания топлива. Если в бензобак часто заливается некачественное топливо, то растет вероятность повреждения катализатора. Его ячейки спекаются, и лямбда-датчик начинает «врать». Неверная информация не позволяет блоку управления правильно определять параметры горючей смеси, и он выдает ложные команды. В итоге, силовой агрегат не способен выйти на проектную мощность и работает в щадящем режиме. В среднем срок службы лямбда-датчика составляет 80 тыс. км.

Насос, фильтр и инжекторы

Топливный насос и загрязненный фильтр могут так же сильно влиять на динамику автомобиля. Насос порой засоряется грязью или посторонними примесями. Пропускная способность снижается, отчего наблюдаются значительные нарушения в работе силового агрегата.

Так же имеют склонность к загрязнению инжекторы впрыска топлива. Плохой бензин забивает тонкие каналы в течение нескольких лет, отчего нарушается процесс подачи горючего в камеры сгорания. Поэтому инжекторы необходимо периодически промывать специальными составами.

Повреждения двигателя

Самая радикальная причина снижения мощности силового агрегата кроется в механических повреждениях. Если снижается компрессия в цилиндрах, то былой тяги не достигнуть. Потери в давлении в верхней точке сжатия вызываются износом или разрушением поршневых колец, выработкой стенок цилиндров, повреждением головки блока цилиндров или ее прокладки. Кроме того, компрессия снижается из-за износа клапанов или из-за повреждения их пружин и седел. В целом, все эти неисправности могут быть устранены посредством серьезного ремонта.