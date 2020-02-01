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В минском IT-парке наметили план цифровизации законодательной базы
01.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
IT-индустрия как локомотив новой экономической модели Беларуси – такой была тема дискуссии в Парке высоких технологий в Минске, передает телеканал «МИР 24».
В дискуссии участвовали депутаты, представители Нацбанка, Министерства финансов. Эксперты думают над тем, как быстрее цифровизировать финансовую сферу страны. И в первую очередь – законодательную базу. Законы должны не только не отставать от инноваций, но даже опережать их.
«Любая технология несет как пользу, так и вред. Мы должны стимулировать полезное развитие и законодательно отрегулировать проблему таким образом, чтобы минимизировать любой вред», – отметил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валерий Мицкевич.
В 2017 году президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет №8 «О развитии цифровой экономики».
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Индустрия высоких технологий должна стать локомотивом новой экономической модели Беларуси, отметили участники дискуссии.
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