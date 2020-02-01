В минском IT-парке наметили план цифровизации законодательной базы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

IT-индустрия как локомотив новой экономической модели Беларуси – такой была тема дискуссии в Парке высоких технологий в Минске, передает телеканал «МИР 24».

В дискуссии участвовали депутаты, представители Нацбанка, Министерства финансов. Эксперты думают над тем, как быстрее цифровизировать финансовую сферу страны. И в первую очередь – законодательную базу. Законы должны не только не отставать от инноваций, но даже опережать их.

«В истории всегда было привычно, что закон создается на века. А в современном мире иначе: то, что было разумно сегодня, через год-два, особенно это касается сферы технологий, уже не актуально, нужно что-то новое», – считает директор Парка высоких технологий Беларуси Всеволод Янчевский.

«Любая технология несет как пользу, так и вред. Мы должны стимулировать полезное развитие и законодательно отрегулировать проблему таким образом, чтобы минимизировать любой вред», – отметил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валерий Мицкевич.

В 2017 году президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет №8 «О развитии цифровой экономики».