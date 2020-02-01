Макей: Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси

БелТА. «Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси исходя из той роли и значения, которые играют США на мировой арене», – цитирует Владимира Макея





По его словам, в частности, Беларусь заинтересована в более активном приходе в страну американского бизнеса и сотрудничества с различными правительственными структурами.





сообщает «Радыё Свабода». «Мы уделяем данному визиту важное значение. Последний раз такой визит проходил 26 лет назад. Этот визит, полагаем, призван придать импульс процессу нормализации наших двусторонних отношений. Беседа с президентом прошла в атмосфере доверия и взаимопонимания. Стороны пришли к тому, что интересы сходятся и пересекаются. Белорусская сторона приветствовала поддержку суверенитета Беларуси со стороны США. Состоялся обмен мнениями о ситуации в регионе и перспективах взаимодействий с НАТО. Благодарю наших американских партнеров», – заявил Макей,«Радыё Свабода».









Макей подчеркнул, что перед сторонами стоит очень много общих вызовов и угроз, с которыми необходимо бороться вместе и которые возможно преодолеть только совместными усилиями.





«Что касается позиции Беларуси по Украине, то она всем известна. Мы намерены, готовы делать все для того, чтобы как можно скорее остановился кризис на востоке Украины. Мы готовы предоставить в Беларуси площадку для любых встреч и переговоров. Мы поддерживаем любые форматы, в том числе и с участием США, если только они помогут решению кризиса на Украине», – цитирует Макея «Интерфакс-Запад».