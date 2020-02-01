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Макей: Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси

01.02.2020 16:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Минск приветствовал бы более активную роль США в Беларуси. Также он рассказал, что белорусская сторона готова поддержать участие США в урегулировании конфликта на Донбассе.

Макей: Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси
Майк Помпео и Владимир Макей. Фото: VASILY FEDOSENKO / Reuters / Forum
«Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси исходя из той роли и значения, которые играют США на мировой арене», – цитирует Владимира Макея БелТА.

По его словам, в частности, Беларусь заинтересована в более активном приходе в страну американского бизнеса и сотрудничества с различными правительственными структурами.

«Мы уделяем данному визиту важное значение. Последний раз такой визит проходил 26 лет назад. Этот визит, полагаем, призван придать импульс процессу нормализации наших двусторонних отношений. Беседа с президентом прошла в атмосфере доверия и взаимопонимания. Стороны пришли к тому, что интересы сходятся и пересекаются. Белорусская сторона приветствовала поддержку суверенитета Беларуси со стороны США. Состоялся обмен мнениями о ситуации в регионе и перспективах взаимодействий с НАТО. Благодарю наших американских партнеров», – заявил Макей, сообщает «Радыё Свабода».


Макей подчеркнул, что перед сторонами стоит очень много общих вызовов и угроз, с которыми необходимо бороться вместе и которые возможно преодолеть только совместными усилиями.

«Что касается позиции Беларуси по Украине, то она всем известна. Мы намерены, готовы делать все для того, чтобы как можно скорее остановился кризис на востоке Украины. Мы готовы предоставить в Беларуси площадку для любых встреч и переговоров. Мы поддерживаем любые форматы, в том числе и с участием США, если только они помогут решению кризиса на Украине», – цитирует Макея «Интерфакс-Запад».
 
Теги: Минск
 
 
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