﻿ Новшества в контрактной системе и что ещё стоит изменить. 2 мнения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новшества в контрактной системе и что ещё стоит изменить. 2 мнения

01.02.2020 16:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Контрактную систему обсуждали в программе «В обстановке мира».

Изменения в Трудовом кодексе вступили в силу: нужно ли поэтому перезаключать контракты со всеми работниками?

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Проблемы с контрактами имели всегда общественный резонанс, очень часто высказывалось недовольство контрактом. Контрактная сфера: какие новшества, готовы ли и наниматели принимать эти изменения? Насколько они учитывают интересы двух сторон?

Новшества в контрактной системе и что ещё стоит изменить. 2 мнения

Людмила Кананович, депутат Палаты представителей, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам:
Если говорить о контрактах, то это такая система – она далеко уходит в историю. И это 1999 год. И то, что сейчас в Трудовом кодексе предусмотрена такая норма – продление и продление на максимальный срок после 5 лет не менее, чем на 3 года. И это очень важно с добросовестными работниками. Эта норма была инициирована профсоюзами. Но профильная комиссия по труду и социальным вопросам, в которой, в принципе, и находился законопроект и проходили все стадии регламентированные, и обсуждение, и внесение поправок, также была поддержана. И мы считаем, что это очень важно.

Если говорить, вообще, о Трудовом кодексе – то внесено поправок в порядка 200 статей. И эти поправки очень разные, касающиеся и понятийного аппарата, и в том числе двух новых глав. Одна из глав, которая регулирует трудовые отношения с работниками, с которыми заключены контракты. И здесь очень важно, чтобы пока мы видим, что это носит технический характер, мы понимаем, что если заключается контракт, то это определённые условия и для работника. Условия связаны и с доплатой, условия, связанные и с отпуском. Поэтому важна практика применения, теперь уже согласно этой нормы.

Новшества в контрактной системе и что ещё стоит изменить. 2 мнения

Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент НАН, заведующий кафедрой конституционного права БГУ:
Я полагаю, что новые изменения, действительно, нацелены на то, чтобы расширить трудовые права работников, с которыми будут заключаться контракты. Даже в этих изменениях предусмотрено, что если работник добросовестно выполняет свои обязанности, то возможно, что этот срочный договор, по сути, разновидность срочного договора, он трансформируется в договор на неопределённый срок. Это тоже уже вопросы нанимателя и самого работника. И ещё один очень важный аспект: надо сказать, что частые претензии со стороны работников возникают по поводу необходимости заключения контрактов.

Мне казалось бы, что на перспективу, по крайней мере, с тем, чтобы не было злоупотребления со стороны нанимателя, предусмотреть такую формулу: что да, работник может быть уволен по истечению контракта, но при условии, что на его место принимается более квалифицированный работник либо то лицо, которое имеет какие-то дополнительные гарантии. Может быть, женщина, имеющая детей, инвалиды и так далее. Чтобы не было здесь волюнтаризма, и чтобы трудовые права работнику были надежно обеспечены.

Люди в материале: Григорий Василевич, Людмила Кананович
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контрактную систему обсуждали в программе «В обстановке мира». Изменения в Трудовом кодексе вступили в силу: нужно ли поэтому перезаключать контракты со всеми...
 
Новости дня
Новости разные
 
В минском IT-парке наметили план цифровизации законодательной базы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика