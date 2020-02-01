Новшества в контрактной системе и что ещё стоит изменить. 2 мнения

Источник материала: СТВ

Контрактную систему обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Изменения в Трудовом кодексе вступили в силу: нужно ли поэтому перезаключать контракты со всеми работниками?

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Проблемы с контрактами имели всегда общественный резонанс, очень часто высказывалось недовольство контрактом. Контрактная сфера: какие новшества, готовы ли и наниматели принимать эти изменения? Насколько они учитывают интересы двух сторон?





Людмила Кананович, депутат Палаты представителей, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам:

Если говорить о контрактах, то это такая система – она далеко уходит в историю. И это 1999 год. И то, что сейчас в Трудовом кодексе предусмотрена такая норма – продление и продление на максимальный срок после 5 лет не менее, чем на 3 года. И это очень важно с добросовестными работниками. Эта норма была инициирована профсоюзами. Но профильная комиссия по труду и социальным вопросам, в которой, в принципе, и находился законопроект и проходили все стадии регламентированные, и обсуждение, и внесение поправок, также была поддержана. И мы считаем, что это очень важно.

Если говорить, вообще, о Трудовом кодексе – то внесено поправок в порядка 200 статей. И эти поправки очень разные, касающиеся и понятийного аппарата, и в том числе двух новых глав. Одна из глав, которая регулирует трудовые отношения с работниками, с которыми заключены контракты. И здесь очень важно, чтобы пока мы видим, что это носит технический характер, мы понимаем, что если заключается контракт, то это определённые условия и для работника. Условия связаны и с доплатой, условия, связанные и с отпуском. Поэтому важна практика применения, теперь уже согласно этой нормы.





Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент НАН, заведующий кафедрой конституционного права БГУ:

Я полагаю, что новые изменения, действительно, нацелены на то, чтобы расширить трудовые права работников, с которыми будут заключаться контракты. Даже в этих изменениях предусмотрено, что если работник добросовестно выполняет свои обязанности, то возможно, что этот срочный договор, по сути, разновидность срочного договора, он трансформируется в договор на неопределённый срок. Это тоже уже вопросы нанимателя и самого работника. И ещё один очень важный аспект: надо сказать, что частые претензии со стороны работников возникают по поводу необходимости заключения контрактов.