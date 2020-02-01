Помпео: США готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100%

"Мы провели длительную беседу по экономическим вопросам. Господин Лукашенко сказал, что у белорусов есть своя страна - суверенная и независимая, и они не могут быть частью какого-либо другого государства. Соединенные Штаты Америки хотят помочь Беларуси быть суверенным государством", - слова госсекретаря приводит БЕЛТА .

По словам Помпео, американские производители энергоресурсов готовы обеспечить Беларусь необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам.

"Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, - обратиться к нам".

Госсекретарь также отметил конструктивное сотрудничество между Беларусью и США в сфере безопасности и противодействия терроризму.

Помпео подчеркнул, что в США ожидают углубления сотрудничества с Беларусью, при этом не хотят ставить перед выбором, с кем ей лучше развивать отношения.