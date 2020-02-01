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Помпео: США готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100%

01.02.2020 16:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Помпео: США готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100%
БЕЛТА

"Мы провели длительную беседу по экономическим вопросам. Господин Лукашенко сказал, что у белорусов есть своя страна - суверенная и независимая, и они не могут быть частью какого-либо другого государства. Соединенные Штаты Америки хотят помочь Беларуси быть суверенным государством", - слова госсекретаря приводит БЕЛТА.

По словам Помпео, американские производители энергоресурсов готовы обеспечить Беларусь необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. 

"Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, - обратиться к нам".

Госсекретарь также отметил конструктивное сотрудничество между Беларусью и США в сфере безопасности и противодействия терроризму. 

Помпео подчеркнул, что в США ожидают углубления сотрудничества с Беларусью, при этом не хотят ставить перед выбором, с кем ей лучше развивать отношения.

"В ближайшее время мы назначим посла. Он будет здесь, и вы увидите, что мы работаем над тем, чтобы обеспечить ваше экономическое развитие, чтобы американские предприятия прибывали сюда, и люди вносили соответствующий вклад в развитие своего сообщества, создание рабочих мест. Мы готовы поддержать вас в этом направлении", - со ссылкой на Помпео сообщает официальный интернет-портал белорусского лидера. 

Помпео: США готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100%
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Теги: Минск
 
 
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Госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с белорусским главой государства заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по...
 
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