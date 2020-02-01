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Слушайте свое радио!

01.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Слушайте свое радио!

Программа районного радиовещания «Воранаўскі веснік» — электронное средство массовой информации. Оперативно информирует население о социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни района, деятельности местных органов управления и самоуправления.

Вниманию слушателей — информационная палитра жизни района: новости, события, факты. Все самое интересное и актуальное. Все, что произошло или только планируется, что интересно тому, кто живет и работает на Вороновщине.

Передачи районного радио можно слушать на волне Первого национального канала Белорусского радио. В 2016 году врезки районных студий радиовещания стали платными. Многие районы отказались от информирования населения через радио. На Вороновщине же этот вид СМИ пока сохранили.

По согласованию с Министерством информации, Министерством связи и информатизации, Белтелерадиокомпанией программы районного радио «Воранаўскі веснік» можно слушать на частоте 72,3 МГц УКВ-диапазона:

* во вторник с 6.25 до 6.40;

* в среду с 11.40 до 12.00;

* в пятницу с 11.40 до 12.00.

К сожалению, не каждый приемник можно настроить на необходимую частоту. Поэтому при покупке устройства нужно обратить внимание на наличие ультракоротких волн (УКВ) и необходимой частоты (у некоторых она начинается, например, с 80).

Ольга МЕЛЬКО,

редактор программы радиовещания.

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Теги: Гродно
 
 
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Программа районного радиовещания «Воранаўскі веснік» — электронное средство массовой информации. Оперативно информирует население о социально-экономической,...
 
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