|
Каждое третье авто в Беларуси ездит без техосмотра
Источник материала: Партизан
Несмотря на меры ГАИ, количество автомобилей, проходящих техосмотр, с каждым годом уменьшается.
По данным «Белтехосмотра», в 2019-ом за талон приехало только каждое третье авто. Соответственно, две трети автомобилей ездят по улицам Беларуси без техосмотра, отмечают в сюжете программы "Объектив"
Только каждое третье авто в Беларуси ездит с техосмотром. Количество водителей, которые проходят техосмотр, снижается уже шестой год подряд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на меры ГАИ, количество автомобилей, проходящих техосмотр, с каждым годом уменьшается.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)