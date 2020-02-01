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Дом для служебного пользования строят в центре Минска. Для кого?

01.02.2020 16:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В центре Минска строят секретный жилой дом, где квартиры продавать не будут. Строительство обойдется в 17,6 миллионов рублей

Дом для служебного пользования строят в центре Минска. Для кого?
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Небольшой участок земли на пересечении улиц Шорной и Коллекторной закрыт строительным забором. Судя по паспорту объекта, здесь появится многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой. Но квартиры в этом доме всем желающим купить будет нельзя. Подробнее — в нашем фоторепортаже realt.by
Недалеко от Немиги на пересечении ул. Шорной и Колллекторной появилась еще одна стройка. Согласно паспорту объекта, здесь появится многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой.

Сейчас стройка выглядит довольно оживленно. Но еще недавно на этой территории шумели деревья сквера.

Заказчик строительства — ГПО «Минскстрой». Журналисту Realt.by удалось дозвониться до приемной ГПО «Минскстрой», и там объяснили, что дать комментарий по этой стройке может только заместитель директора ГПО «Минскстрой» Василий Косовец. Дозвониться до него не удалось.

Однако нашим коллегам из onliner.by повезло чуть больше, и им рассказали следующее: «Информация по этому объекту предназначена для служебного пользования, мы ее не распространяем. Будет строиться дом, реализовывать его для всех желающих мы не будем. По решению президента этот объект для ограниченного… Распространение информации по этому объекту ограничено».

Realt.by нашел этот дом в инвестпрограмме Минска на 2020 год. Строить объект, судя до документу, начали в 2019 году. Примерная дата окончания строительства — 2021 год. Источник финансирования — бюджет Минска. Сметная стоимость строительства: 17.650.256,00 рублей.


Скриншот с инвестпрограммы

Realt.by будет пытаться получить дополнительную информацию от ГПО «Минскстрой».

Фото: Павел Садовский
 
Теги: Минск
 
 
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В центре Минска строят секретный жилой дом, где квартиры продавать не будут. Строительство обойдется в 17,6 миллионов рублей
 
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