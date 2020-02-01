Студенты-«зэты» хотят учиться готовить и стирать вместо английского и физики

Источник материала: KYKY

Курс «взросления» в Калифорнийском университете Беркли стал самым топовым. Желающих попасть на предмет, где рассказывают как правильно готовить, стирать, и делать всякие «взрослые» вещи, огромное количество. Преподавателям курса приходится отказывать многим студентам, сообщает телеканал KTVU.

Что за курс «взросления»?

Нет, студентов не возят на картошку. В университетских кабинетах им рассказывают, как можно и нужно управлять временем и деньгами, строить отношения с людьми, готовить и лечиться. А заодно как стирать, убирать и готовить. Сами преподаватели уверены, что курс крайне полезный – многие студенты часто забывают про личную жизнь и зацикливаются только на учебе и грантах.

Ажиотаж такой: в прошлом году на курсе училось 30 человек, в этом году на курс записались почти 300 человек. Из-за нехватки мест к лекциям допустили только 80 из них.

Чтобы попасть на курс, студент должен объяснить, почему ему нужен этот предмет. Вот, что написал преподавателям один из студентов, которого приняли: «Мне нужна помощь по составлению бюджета. Я трачу слишком много денег на еду, пожалуйста, помогите!».

А вот, что говорят другие студенты: «Ты можешь отлично разбираться в физике, биологии и английском, но эти знания не помогут тебе правильно платить налоги или выбирать еду на ужин», – сказала 21-летняя студентка Аллегра Эстрада.