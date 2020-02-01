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Карпунин: «Я бы включил новый Трудовой кодекс в тройку самых лучших, простых текстов, понятных для людей и для специалистов»
Источник материала: СТВ
Трудовой кодекс обсуждали в программе
Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
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Карпунин: «Я бы включил новый Трудовой кодекс в тройку самых лучших, простых текстов, понятных для людей и для специалистов»
Трудовой кодекс обсуждали в программе «В обстановке мира».
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