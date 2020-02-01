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С 2 февраля снова дорожает автомобильное топливо

01.02.2020 16:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 2 февраля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».


Фото: bere_moonlight0, pixabay.com

С 2 февраля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 69 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 79 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 1 копейка, ДТ — 1 рубль 79 копеек.

Это пятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 26 января: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

Напомним, накануне председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков рассказал, как будет меняться стоимость бензина на заправках. Он подчеркнул, что считает оптимальной выбранную стратегию поэтапного повышения цен на топливо.

По словам председателя концерна, на мировом рынке цены на углеводородное сырье уверенно растут. Некоторые эксперты предполагают, что цена на нефть может превысить 80 долларов за баррель.

— Напомню, что для белорусских НПЗ цена на нефть растет еще и за счет налогового маневра, и в 2020 году она уже будет составлять (с учетом уплачиваемых пошлин на нефтепродукты) около 83% от мировой, — объяснил Андрей Рыбаков. — Мы видим, сколько стоит топливо в странах с рыночным ценообразованием на данный товар, поэтому определенные корректировки уровня цен потребуются.

 
 
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Это пятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена изменялась 26 января: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.
 
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