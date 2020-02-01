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Человек-легенда. Герой Советского Союза Иван Кустов отмечает 96-летие

01.02.2020 16:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Человек-легенда. День рождения отмечает один из Героев Советского Союза. Ветерану Великой Отечественной Ивану Кустову – 96 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Человек-легенда. Герой Советского Союза Иван Кустов отмечает 96-летие

Офицер участвовал в освобождении Украины, Молдавии и Польши. Несколько раз был ранен. На его личном счету – 27 уничтоженных фашистов. На фронтовика и сегодня держат равнение военнослужащие белорусской армии. С ними ветеран до сих пор поддерживает связь.

Человек-легенда. Герой Советского Союза Иван Кустов отмечает 96-летие

Человек-легенда. Герой Советского Союза Иван Кустов отмечает 96-летие

С праздником Ивана Ильича поздравил министр обороны Беларуси.

Добавим, сегодня в Беларуси проживает лишь два Героя СССР и около 6 тысяч ветеранов войны.

Человек-легенда. Герой Советского Союза Иван Кустов отмечает 96-летие

Человек-легенда. Герой Советского Союза Иван Кустов отмечает 96-летие

Люди в материале: Иван Кустов
 
 
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Новости Беларуси. Человек-легенда. День рождения отмечает один из Героев Советского Союза. Ветерану Великой Отечественной Ивану Кустову – 96 лет, сообщили в...
 
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