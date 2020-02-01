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С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты

01.02.2020 16:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Артисты являются очень обсуждаемыми людьми. Наверное, никто не посчитает неуместным, если в ходе разговора спросить у него: «Какой ваш любимый артист?» Это почти то же самое, что спросить про любимые фильм, книгу, песню. 

Певцы регулярно привлекают к себе внимание как простыми походами в магазин, так и своими образами на сцене. Порой у исполнителей такие необычные костюмы, что они запоминаются очень надолго. 

Мы выбрали по пять российских и зарубежных артистов, наряды которых вызывали у людей довольно противоречивые чувства. 

Филипп Киркоров 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: instagram.com/fkirkorov 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: vk.com/kirkorov_world 

Борис Моисеев 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: vk.com/bmoiseevpro 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: vk.com/bmoiseevpro 

Маша Распутина 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: instagram.com/masharasputina_official 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: instagram.com/masharasputina_official 

Валерий Леонтьев 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: vk.com/vleontiev 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: vk.com/vleontiev 

Лариса Долина 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: vk.com/larisadolinacom 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: vk.com/larisadolinacom 

Игорь Николаев 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Игорь Николаев» 

Мик Джаггер 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: vk.com/jaggermick 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: vk.com/jaggermick 

Дэвид Боуи 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: vk.com/goldenyears 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: vk.com/goldenyears 

Майкл Джексон 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: vk.com/mjelite 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: vk.com/mjelite 

Элвис Пресли 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: vk.com/elvisinrussia 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: vk.com/elvisinrussia 

Мадонна 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: vk.com/madonnarussia 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: vk.com/madonnarussia 

Фредди Меркьюри 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: vk.com/queen_indefinitely 

С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Фото: vk.com/queen_indefinitely 

Кстати, недавно мы показали актёров, которые выглядят заметно моложе своих лет.

На первом месте Томас Сэнгстер – здесь подробности

Люди в материале: Филипп Киркоров, Борис Моисеев, Маша Распутина, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Игорь Николаев, Мик Джаггер, Дэвид Боуи, Майкл Джексон, Элвис Пресли, Мадонна, Фредди Меркьюри, Mick Jagger, David Bowie, Michael Jackson, Elvis Presley, Madonna Ciccone, Freddie Mercury
 
 
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Артисты являются очень обсуждаемыми людьми. Наверное, никто не посчитает неуместным, если в ходе разговора спросить у него: «Какой ваш любимый артист?» Это почти то...
 
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