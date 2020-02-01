С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты

Источник материала: СТВ

Артисты являются очень обсуждаемыми людьми. Наверное, никто не посчитает неуместным, если в ходе разговора спросить у него: «Какой ваш любимый артист?» Это почти то же самое, что спросить про любимые фильм, книгу, песню.

Певцы регулярно привлекают к себе внимание как простыми походами в магазин, так и своими образами на сцене. Порой у исполнителей такие необычные костюмы, что они запоминаются очень надолго.

Мы выбрали по пять российских и зарубежных артистов, наряды которых вызывали у людей довольно противоречивые чувства.

Филипп Киркоров



Фото: instagram.com/fkirkorov



Фото: vk.com/kirkorov_world

Борис Моисеев



Фото: vk.com/bmoiseevpro



Фото: vk.com/bmoiseevpro

Маша Распутина



Фото: instagram.com/masharasputina_official



Фото: instagram.com/masharasputina_official

Валерий Леонтьев



Фото: vk.com/vleontiev



Фото: vk.com/vleontiev

Лариса Долина



Фото: vk.com/larisadolinacom



Фото: vk.com/larisadolinacom

Игорь Николаев



Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Игорь Николаев»

Мик Джаггер



Фото: vk.com/jaggermick



Фото: vk.com/jaggermick

Дэвид Боуи



Фото: vk.com/goldenyears



Фото: vk.com/goldenyears

Майкл Джексон



Фото: vk.com/mjelite



Фото: vk.com/mjelite

Элвис Пресли



Фото: vk.com/elvisinrussia



Фото: vk.com/elvisinrussia

Мадонна



Фото: vk.com/madonnarussia



Фото: vk.com/madonnarussia

Фредди Меркьюри



Фото: vk.com/queen_indefinitely



Фото: vk.com/queen_indefinitely

Кстати, недавно мы показали актёров, которые выглядят заметно моложе своих лет.