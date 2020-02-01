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С коронами и в полосатых штанах. Как много лет назад одевались российские и зарубежные артисты
Источник материала: СТВ
Артисты являются очень обсуждаемыми людьми. Наверное, никто не посчитает неуместным, если в ходе разговора спросить у него: «Какой ваш любимый артист?» Это почти то же самое, что спросить про любимые фильм, книгу, песню.
Певцы регулярно привлекают к себе внимание как простыми походами в магазин, так и своими образами на сцене. Порой у исполнителей такие необычные костюмы, что они запоминаются очень надолго.
Мы выбрали по пять российских и зарубежных артистов, наряды которых вызывали у людей довольно противоречивые чувства.
Филипп Киркоров
Борис Моисеев
Маша Распутина
Валерий Леонтьев
Лариса Долина
Игорь Николаев
Мик Джаггер
Дэвид Боуи
Майкл Джексон
Элвис Пресли
Мадонна
Фредди Меркьюри
Кстати, недавно мы показали актёров, которые выглядят заметно моложе своих лет.
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Артисты являются очень обсуждаемыми людьми. Наверное, никто не посчитает неуместным, если в ходе разговора спросить у него: «Какой ваш любимый артист?» Это почти то...
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