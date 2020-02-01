|
И опять к вопросу о парковке родителей у школы по ул. Наганова в Бресте
01.02.2020 22:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Доброго времени суток. Хочу поднять вопрос, который касается не только меня и моего ребенка. Но детей всех школ!
Проблема заключается в том, что родители, которые привозят своих детей в школу на своих авто, а также встречают последних с занятия, паркуют свои машины таким образом, что мало того что нарушают правила парковки, так ещё и создают ситуации, где из-за такой вот машины ребенок может выскочить прямо под колеса другого авто.
Напрашивается вопрос. Чего ждём, пока кого-то переедут?
Люди это же школа и дети!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброго времени суток. Хочу поднять вопрос, который касается не только меня и моего ребенка. Но детей всех школ! Проблема заключается в том, что родители, которые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)