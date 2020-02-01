И опять к вопросу о парковке родителей у школы по ул. Наганова в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Доброго времени суток. Хочу поднять вопрос, который касается не только меня и моего ребенка. Но детей всех школ!





Проблема заключается в том, что родители, которые привозят своих детей в школу на своих авто, а также встречают последних с занятия, паркуют свои машины таким образом, что мало того что нарушают правила парковки, так ещё и создают ситуации, где из-за такой вот машины ребенок может выскочить прямо под колеса другого авто.





Напрашивается вопрос. Чего ждём, пока кого-то переедут?





Люди это же школа и дети!















