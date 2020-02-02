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Самые доступные, но с «автоматом». Выбираем варианты с двумя педалями среди «бюджетников»

02.02.2020 09:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже давно даже в бюджетном сегменте иметь предложение с автоматической трансмиссией — хороший тон. Многие покупатели недорогих автомобилей не экономят на удобстве. В соседней России доля автомобилей с «автоматом» уже превысила долю машин с «механикой». Можно предположить, что Беларусь тоже движется в этом направлении. AUTO.TUT.BY заглянул в прайс-листы официальных дилеров и нашли десятку самых доступных предложений с двумя педалями.

Так как у некоторых автопроизводителей в гамме есть не одна и не две «бюджетных» модели с АКП, речь будем вести все же о самых доступных вариантах.

Ravon R2 — от 21 000 рублей


На переднем плане — Ravon R2 — самый доступный новый автомобиль с АКП Фото: Ravon

Ravon вернулся на белорусский рынок и обещает начать триумфальный поход на конкурентов. Один из патронов в его обойме — субкомпактный хэтчбек R2, бывший когда-то ни кем иным, как Chevrolet Spark. По сути, от своего прародителя автомобиль отличается только другими шильдиками. За 21 тысячу рублей предлагается версия Comfort с АКП. Стоит заметить, что «механика» не предусмотрена вообще. Базовый R2 оснщается двумя подушками безопасности, передними электроподъемниками, аудиосистемой, электроусилителем руля. Кондиционера в «базе» нет.

За 23 400 рублей предлагается комплектация Elegant. Мы бы отметили наличие у нее 4-х подушек безопасности, литых дисков и рейлингов на крыше.

Трансмиссия здесь производства Aisin — четырехдиапазонная. Двигатель тоже безальтернативный — 1.2 литра, 85 л.с. Да, автомобиль маленький, багажника нет, сзади тесновато. Но — самый доступный и с «автоматом». Если передвижение ограничено городом и пригородом — хороший вариант. В смешанном цикле Ravon R2 расходует 6,2 литра, а разгон до «сотни» занимает 12,4 секунды.

Все тот же Ravon предлагает еще две доступные модели с АКП. Седан R3 будет стоить от 22 850 рублей, а более крупный R4 — от 23 650 рублей.

Lada Granta — от 21 690 рублей


Самым доступным вариантом Granta с АКП будет версия с кузовом седан и в комплектации Comfort за 21 690 рублей. Здесь будет две подушки безопасности, кондиционер, центральный замок, легкосплавные диски, подогрев лобового стекла, бортовой компьютер, электрические стеклоподъемнки спереди и электропривод зеркал. Интересно, что для версии с АКП недоступна электронная система стабилизации. Самая дорогая версия — за 25 880 — это «универсал» в комлектации Luxe.

Трансмиссия здесь от именитого производителя, японской компании Jatco. В паре с ней работает 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 98 л.с. С ним «автоматическая» Granta расходует 7,2 литра в смешанном цикле, а разгон до 100 км/ч занимает 13,1 секунды.

Также в модельном ряду Lada есть еще седан Vesta 1.6 с вариатором (от 26 550 рублей) и хэтчбек XRAY 1.8 с автоматизированной коробкой передач (27 000 рублей). Самая дорогая Lada — это «универсал» SW Cross с 1,6-литровым мотором и вариатором. Он стоит 35 300 рублей.

Kia Rio — от 27 300 рублей


Седан Kia Rio можно взять с «автоматом» даже в сочетании с базовым 1,4-литровым 100-сильным двигателем. Зато трансмиссия здесь — шестидиапазонная (впрочем, у седанов Ravon «автомат» тоже на шесть ступеней). В нижний предел цены попадает седан в комплектации Comfort, который вполне прилично упакован. Центральный замок с д/у, подогрев передних сидений, зеркал и даже рулевого колеса. Наш совет — доплатить 700 рублей и выбрать машину с 1,6-литровым мотором на 123 л.с. С ним седан едет гораздо веселее.

Зато 1,4-литровый Kia Rio расходует всего 6,4 литра в комбинированном цикле, а до 100 км/ч разгоняется за умеренные 12,9 секунды.

В гамме Kia есть также кросс-хэтч

Geely Emgrand 7 — от 27 700 рублей


Белорусский автопроизводитель предлагает седан Emgrand 7 с 1,8-литровым бензиновым двигателем в сочетании с вариатором. В комплектации Comfort он будет стоить 27 700 рублей. Здесь есть климат-контроль, полный электропакет, камера заднего вида, система стабилизации, но всего две подушки безопасности.

Производитель не поделился данными о динамике, но средний расход топлива составляет 7,8 литра.

Hyundai Accent — от 28 100 рублей


Технический близнец Kia Rio, Hyundai Accent предлагает похожие цены. Базовая версия немного дороже, чем у собрата, но топовая комплектация — немного дешевле. Под капотом у Hyundai Accent такая же связка из 1,4-литрового бензинового мотора и 6-диапазонного «автомата». Есть кондиционер, электропакет, подогрев зеркал и кресел, но нет подогрева руля. Технические характеристики Kia Rio и Hyundai Accent полностью совпадают.

Renault Logan Stepway — от 28 100 рублей


Самой доступной моделью с двумя педалями в семействе Renault является «внедорожный» седан Logan Stepway. «Дорожная» версия пока обходится только «механикой». 28 100 рублей — это цена комплектации City Life. У нее есть две подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема с USB, подогрев передних сидений, система курсовой устойчивости.

Интересно, что хэтчбек Sandero Stepway немного дороже — от 29 900 рублей, но у него есть круиз-контроль.

Под капотом Logan Stepway работает связка из 1,6-литрового мотора мощностью 113 л.с. и вариатора. Это позволяет Logan Stepway разгоняться до 100 км/ч за 12,1 секунды и расходовать 6,7 литра в смешанном цикле.

Chery Tiggo 3. 29 900 рублей


Кроссовер Chery Tiggo 3 в двухпедальном варианте предлагается всего в одной комплектации — максимальной Luxury. В списке оснащения есть климат-контроль, полный электропакет, камера заднего вида, круиз-контроль, подогрев передних сидений, аудиосистема. Но нет ESP, а подушек безопасности всего две.

Под капотом разместили 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 126 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором. Динамических характеристик производитель не сообщает. А вот средний расход топлива великоват — 8,2 литра.

Volkswagen Polo — от 32 290 рублей


Все еще находящийся в ТОП самых популярных моделей Беларуси седан Volkswagen Polo готов предоставить две педали за 32 290 рублей. Под капотому у машины будет 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 110 л.с. и 6-диапазонный классический «автомат». В более динамичном сочетании 1.4 TSI + DSG калужский седан потянет миниму на 33 690 рублей.

В комплектации Connect у Polo седан будет полный электропакет, легкоспланые диски, ESP, кондиционер, подогрев передних сидений, аудиосистема с сенсорным дисплеем, центральный замок с д\у.

Самый доступный «автоматический» Polo разгоняется до «сотни» за 11,7 секунды, а заявленный средний расход топлива — всего 5,9 литра.

Skoda Rapid — от 33 079 рублей


Rapid с «автоматом» доступен даже в базовой версии Active. Это будет автомобиль с 1,6-литровым бензиновым мотором (110 л.с.) и 6-диапазонной гидромеханической трансмиссией. Но оснащение не назовешь богатым — две подушки безопасности, передние электрические стеклоподъемники, центральный замок, бортовой компьютер, система стабилизации.

Версия с турбированным 1.4TSI и DSG обойдется минимум в 36 811 рублей в комплектации Ambiton или 40 374 в комплектации Style.

Rapid с атмосферным мотором и «автоматом» разгоняется до «сотни» за 11,6 секунды, а средний расход топлива — 6,1 литра. Завидная экономичность.

УАЗ Patriot — от 37 320 рублей


Этот бескомпромиссный внедорожник тоже попадает в наш обзор благодар тому, что в прошлом году получил долгожданную автоматическую трансмиссию. Причем это проверенный временем шестидиапазонный агрегат PUNCH Powerglide. Вместе с «автоматом» УАЗ получил еще несколько усовершенствований, которые сделали его чуть комфортнее и удобнее в ежедневной эксплуатации.

Оснащение базовой версии Оптимум двольно скромная, но и не бедная. Есть полный электропакет, кондиционер, две подушки безопасности, аудиоподготовка и даже охлаждаемый бардачок. Но нет системы стабилизации.

В топовой версии УАЗ Patriot обойдется в 44 220 рублей.

Единственное, что УАЗ любит больше, чем бездорожье, это бензин. По трассе он готов расходовать 9,5 литра, а в городе заявленный расход — 13,7 литра на «сотню».

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Мы посмотрели в прайс-листы официальных дилеров и нашли десятку доступных машин с автоматической коробкой передач. А все потому, что сейчас «бюджетник» без АКП -...
 
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