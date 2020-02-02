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Как белорусы называют своих детей? От самых распространенных до самых редких имен (+видео)

02.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Как белорусы называют своих детей? От самых распространенных до самых редких имен (+видео)

Сегодня в моде такие имена, как Рагнеда, Франц или Матвей. На что делают и делали ставку родители в разные эпохи и как менялась мода на имена – в нашем сюжете. 


Для одних Мила, для других Рада, а в документах – Милорада Успенская. Студентка педагогического ВУЗа не любит быть в центре внимания. Но с таким именем остаться незамеченной получается плохо. Вот уже 18 лет. 

Милорада Успенская, студентка: «Сразу обращают внимание, даже посмотрев на список поступивших, потому, что это необычное имя. Были те, кто переспрашивал: скажи ещё раз, потому, что не могли никак запомнить». 

Имя подбирал папа – музыканту было важно, чтобы оно звучало. Мечтал, чтобы радость и милость были в характере дочери.

Многим определиться с именем ребенка вот уже больше века помогает церковный календарь. Каждый значимый период в истории – это всегда новый тренд. Особенно яркий след оставила советская эпоха. Эра, Пятилетка, Коминтерн – выбирали не родители, решала партия.

В 70-80-х мальчиков называли Сергеями и Андреями, девочек – Ольгами и Еленами. В 2000-х случился бум на Владиславов, Максимов, Александров. У девочек: Елизавета, Мария и Дарья были на пике популярности. Последние 10 лет, куда ни глянь – Артёмы, Полины, Миланы и Матвеи. Но очевиден интерес и к родной истории.

Ещё один источник фантазий – телевизор. В ЗАГС порой родители приходят с весьма креативными идеями. Есть теперь у нас и свой Геральд – кто-то явно пересмотрел «Ведьмака»; есть и Мейсон – родителей, наверное, до сих пор не отпускает «Санта Барбара»; а кто-то покорен Сулейманом из «Великолепного века». 

Что же делать, если нравятся несколько имен и выбор сделать сложно? Можно оставить два! Как, например, российские поп-звезды.

Виталина или Марика, Витовт или Йоэль. Пока эти люди единичны в нашей стране. Возможно, через год все будет иначе. Но большинство все же не эксперементирует и предпочитает классику, она, как известно, никогда не выходит из моды. 

ОНТ
 
 
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Сегодня в моде такие имена, как Рагнеда, Франц или Матвей. На что делают и делали ставку родители в разные эпохи и как менялась мода на имена – в нашем сюжете.  Для...
 
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