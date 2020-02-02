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Как белорусы называют своих детей? От самых распространенных до самых редких имен (+видео)
02.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сегодня в моде такие имена, как Рагнеда, Франц или Матвей. На что делают и делали ставку родители в разные эпохи и как менялась мода на имена – в нашем сюжете.
Милорада Успенская, студентка: «Сразу обращают внимание, даже посмотрев на список поступивших, потому, что это необычное имя. Были те, кто переспрашивал: скажи ещё раз, потому, что не могли никак запомнить».
Имя подбирал папа – музыканту было важно, чтобы оно звучало. Мечтал, чтобы радость и милость были в характере дочери.
Многим определиться с
В 70-80-х мальчиков называли Сергеями и Андреями, девочек – Ольгами и Еленами. В 2000-х случился бум на Владиславов, Максимов, Александров. У девочек: Елизавета, Мария и Дарья были на пике популярности. Последние 10 лет, куда ни глянь – Артёмы, Полины, Миланы и Матвеи. Но очевиден интерес и к родной истории.
Ещё один источник фантазий – телевизор. В ЗАГС порой родители приходят с весьма креативными идеями. Есть теперь у нас и свой Геральд – кто-то явно пересмотрел «Ведьмака»; есть и Мейсон – родителей, наверное, до сих пор не отпускает «Санта Барбара»; а кто-то покорен Сулейманом из «Великолепного века».
Что же делать, если нравятся
Виталина или Марика, Витовт или Йоэль. Пока эти люди единичны в нашей стране. Возможно, через год все будет иначе. Но большинство все же не эксперементирует и предпочитает классику, она, как известно, никогда не выходит из моды.
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Сегодня в моде такие имена, как Рагнеда, Франц или Матвей. На что делают и делали ставку родители в разные эпохи и как менялась мода на имена – в нашем сюжете. Для...
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