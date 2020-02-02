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Украинский боксер Редкач лишен лицензии за укус соперника

02.02.2020 16:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинец не сможет драться на протяжении года и заплатит штраф.

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк 30 января вынесла наказание украинскому Ивану Редкачу, укусившему в ходе претендентского боя американца Дэнни Гарсию, пишет kp.ua

Редкач оштрафован на 10 000 долларов и отстранен от боев на один год. Таким образом, Иван сможет вернуться на ринг не раньше февраля 2021 года.

Скандальный эпизод случился в 10-м раунде поединка, который уверенно выигрывал американец. Выходя из клинча, Редкач укусил соперника за шею в районе плеча, породив в соцсетях вал шуток про украинских боксеров, которые "если и не победят соперника, то понадкусывают".

Рефери в ринге не заметил момент укуса, но в телетрансляции, особенно на повторах, эпизод был виден прекрасно. Тем не менее, Редкач утверждает, что Гарсию не кусал.

- Я его не кусал, он врет, - подтвердил Иван Редкач в комментарии "КП в Украине". - Если бы я его укусил, Гарсия упал бы или вопил от боли. Он сам же теперь смеется над ситуацией. Вот же клоун, папенькин сынок!

Украинский боксер Иван Редкач единогласным решением судей проиграл Дэнни Гарсия 26 января в претендентском бою. Бой на арене Barclays Center, Бруклин, Нью-Йорк (США).продлился все 12 раундов и закончился победой Гарсии единогласным решением судей  – 118-110, 117-111, 117-111.
 
 
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Украинец не сможет драться на протяжении года и заплатит штраф.
 
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