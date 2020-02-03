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От китайского коронавируса умерли уже более 360 человек, количество заболевших превысило 17 тысяч

03.02.2020 08:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первое место по количеству заражений продолжает занимать провинция Хубэй.

За день в провинции Хубэй, где находится эпицентр вспышки китайского коронавируса 2019-nCoV, умерли 56 человек — таким образом, общее количество жертв эпидемии увеличилось до 350. Об этом сообщила комиссия по вопросам здравоохранения в провинции, передает Громадське со ссылкой на Reuters. 

Также там рассказали, что по состоянию на конец 2 февраля было подтверждено 2 103 новых случая заражения, их общее количество в провинции Хубэй возросло до 11 177. 

Как сообщает CNN со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению страны, в Китае подтвердили 17 205 случаев заболевания коронавирусом из Уханя. Подтверждено 155 случаев завоза нового коронавирус за пределами Китая, из них 23 случая - в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Германия, 2 - Россия, 2 – Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции ). 

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. 

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавирус из Китая.
 
 
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Первое место по количеству заражений продолжает занимать провинция Хубэй.
 
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