Мороз и снег – погода в Горках на неделе

Источник материала: Горецкий вестник

Минусовую температуру обещают синоптики на этой неделе. Добавьте к этому немного солнца и снега — получится самая настоящая зима, которую мы так долго ждем.





Сегодня будет теплая и ветреная погода. Мокрый снег пойдет вечером.

Завтра, 4 февраля, днем будет около нуля. К вечеру заметно похолодает, до -2 °С. Также обещают порывистый ветер.

5 февраля днем будет солнечно и морозно. Столбик термометра опустится до минус четырех.

В четверг, 6 февраля, ожидаются метель и сильный ветер. Температура днем будет около нуля, а вот к ночи похолодает до -7 °С.

В пятницу, 7 февраля, будет переменная облачность и −9…6 °С. В первой половине дня возможен порывистый ветер.