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Мороз и снег – погода в Горках на неделе
03.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Минусовую температуру обещают синоптики на этой неделе. Добавьте к этому немного солнца и снега — получится самая настоящая зима, которую мы так долго ждем.
Сегодня будет теплая и ветреная погода. Мокрый снег пойдет вечером.
Завтра, 4 февраля, днем будет около нуля. К вечеру заметно похолодает, до -2 °С. Также обещают порывистый ветер.
5 февраля днем будет солнечно и морозно. Столбик термометра опустится до минус четырех.
В четверг, 6 февраля, ожидаются метель и сильный ветер. Температура днем будет около нуля, а вот к ночи похолодает до -7 °С.
В пятницу, 7 февраля, будет переменная облачность и −9…6 °С. В первой половине дня возможен порывистый ветер.
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Минусовую температуру обещают синоптики на этой неделе. Добавьте к этому немного солнца и снега — получится самая настоящая зима, которую мы так долго ждем. ...
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